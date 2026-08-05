Il Salento più autentico si scopre a passo lento con i trekking di “Esplorando”

SALENTO – Ci sono luoghi che chiedono soltanto di essere attraversati con calma. Sentieri dove il rumore del vento tra i canneti accompagna il cammino, specchi d’acqua che riflettono il cielo e dune che custodiscono uno degli ecosistemi più preziosi del Mediterraneo. È il Salento meno conosciuto, quello che si svela nel cuore del Parco Naturale Regionale Litorale di Ugento.

Per viverlo da vicino c’è “Esplorando”, il programma di escursioni guidate gratuite promosso da Lido Pineta, stabilimento balneare eco-friendly immerso nella natura del parco (www.lidopineta.it). Un progetto che, da tredici edizioni, invita residenti e visitatori a riscoprire il territorio attraverso il ritmo lento del cammino, lasciandosi guidare dalla bellezza discreta di paesaggi che raccontano storie antiche.

L’iniziativa nasce dalla Società Cooperativa Impegno Popolare, che gestisce Lido Pineta, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio ambientale e culturale di questo tratto di costa. A guidare i partecipanti sono Emanuela Rossi e Totò Inguscio di Avanguardie, profondi conoscitori del territorio, capaci di intrecciare natura, memoria e tradizioni in un racconto coinvolgente che accompagna ogni escursione.

Gli appuntamenti proseguono ogni giovedì fino al 20 agosto, con ritrovo presso Lido Pineta, in località Fontanelle, tra Torre San Giovanni e Torre Mozza. La partenza è fissata alle ore 17.00 e la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 347.9527701 (www.avanguardie.net). Ogni uscita propone un percorso differente, pensato per svelare le molte anime del parco.

Il 6 agosto il trekking conduce lungo i canali che collegano le zone umide costiere, seguendo un itinerario di circa otto chilometri tra vegetazione ripariale, macchia mediterranea e corsi d’acqua che rappresentano uno degli habitat più ricchi di biodiversità dell’intero litorale. Durante la passeggiata non è raro osservare aironi, altri uccelli acquatici e numerose specie che trovano rifugio in questi ambienti delicati, mentre le guide raccontano il profondo legame che da secoli unisce l’uomo a queste terre modellate dall’acqua.

Il viaggio continua il 13 agosto con un’escursione dedicata ai bacini costieri, preziose aree umide frequentate da una ricca avifauna. Il 20 agosto, invece, il calendario si conclude con il trekking alla Specchia del Corno: un percorso di circa cinque chilometri e mezzo che attraversa le Serre Salentine tra muretti a secco, piante aromatiche e panorami che si aprono fino al mare, regalando uno dei tramonti più suggestivi della costa ionica.

L’esperienza può iniziare fin dal mattino a Lido Pineta, dove la spiaggia di sabbia dorata, il mare cristallino e la pineta attrezzata offrono il contesto ideale per una giornata di relax. A disposizione degli ospiti anche il bar self-service e il ristorante à la carte, immersi nel verde, perfetti per una pausa prima di partire alla scoperta del territorio.

Al termine della camminata, il racconto del Salento prosegue anche a tavola. A pochi chilometri dalla costa, Farnari Trattoria a Sentimento, a Gemini, accoglie gli ospiti sulla sua terrazza con una cucina che celebra la tradizione pugliese. La famiglia Dell’Accantera propone ricette che custodiscono la memoria gastronomica del territorio, dal polpo in pignata al tubettino con le cozze, piatti che parlano di mare, di famiglia e di identità.

Più che semplici escursioni, gli appuntamenti di “Esplorando” rappresentano un invito a rallentare, ad ascoltare il silenzio della natura e a lasciarsi sorprendere da un Salento che continua a custodire angoli autentici, dove paesaggio, storia e biodiversità si fondono in un’esperienza capace di lasciare un ricordo profondo.