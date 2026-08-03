Daniele Tinto, ecco la new entry della Lsb Lecce

La LSB piazza un importante colpo di mercato e si assicura le prestazioni di Daniele Tinto, guardia/ala classe 1996 che andrà a rinforzare il roster in vista della prossima stagione.

Napoletano, nato l’11 luglio 1996, 190 centimetri per 89 chilogrammi, Tinto porta in dote esperienza, talento e una profonda conoscenza della categoria, qualità costruite in anni da protagonista tra Serie B e Serie C.

Reduce dall’esperienza con la Pallacanestro A9 Nardò nel campionato di Serie C Maschile Puglia, ha contribuito al percorso che ha portato la formazione salentina fino alla finale playoff contro la New Virtus Mesagne. In 30 presenze ha fatto registrare una media di 10,5 punti a partita, con un season high di 25 punti, distinguendosi soprattutto per carattere e leadership nei momenti decisivi della stagione.

Nell’annata precedente aveva vestito la maglia della Fortitudo Scauri nel campionato di Serie C Maschile Lazio, chiudendo con un’eccellente media di 17,6 punti per gara e un massimo di 29 punti, confermandosi uno dei migliori realizzatori del torneo.

Nel corso della sua carriera ha inoltre indossato le maglie di FAAM Matese, Amatori Pescara, Pallacanestro Gardonese, Basket Pontinia, Eagles Palermo, Zannella Cefalù e Casa Euro Taranto, collezionando esperienze importanti e confermandosi, stagione dopo stagione, come un giocatore affidabile, competitivo e capace di incidere su entrambi i lati del campo.

L’accordo tra la LSB e Daniele Tinto è stato raggiunto in tempi rapidissimi. La reciproca volontà di iniziare questo nuovo percorso ha permesso di chiudere la trattativa nel giro di poche ore, anche grazie al lavoro svolto dal suo procuratore, l’avvocato Luigi Continolo.

Con l’arrivo di Daniele Tinto, la LSB aggiunge al proprio roster un atleta di comprovato valore, pronto a mettere la propria esperienza e le proprie qualità al servizio della squadra.