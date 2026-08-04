Un gigante sotto canestro per la LSB Lecce: arriva Enrico Di Coste

La LSB è lieta di annunciare l’ingaggio di Enrico Di Coste, nuovo centro della formazione biancoblù. Un innesto di grande spessore per il reparto lunghi: un giocatore capace di unire fisicità, tecnica ed esperienza, pronto a mettere al servizio della squadra tutta la sua presenza dominante sotto i tabelloni. Classe e centimetri al servizio della squadra: con i suoi 218 cm di altezza e circa 110 kg di peso, Di Coste rappresenta un’autentica forza nell’area pitturata, un punto di riferimento per compagni e avversari. Ma dietro una struttura fisica fuori dal comune si nasconde un giocatore completo, dotato di ottimi fondamentali, mani educate e un tiro morbido, qualità non comuni per un atleta della sua stazza.

Negli ultimi due anni ha vestito la maglia della Virtus Assisi nel campionato di Serie C, diventando rapidamente uno dei protagonisti assoluti della squadra umbra. In 51 gare ufficiali disputate nelle ultime due stagioni ha realizzato 696 punti, viaggiando a una media di 13,6 punti a partita e facendo registrare un massimo personale di 36 punti, numeri ai quali si aggiunge un enorme contributo sotto le plance, dove la sua capacità di catturare rimbalzi e controllare l’area ha rappresentato un fattore determinante. Il percorso di Enrico Di Coste racconta di una formazione cestistica di alto livello, maturata tra esperienze italiane e internazionali. Dopo i primi passi nel settore giovanile del Basket Vicenza, ha proseguito la sua crescita con l’Itas Marostica e il Basket Brindisi, prima di vivere un’importante parentesi negli Stati Uniti, in Michigan, alla Northwood University. Rientrato in Italia, ha continuato il proprio percorso tra Serie B e categorie di vertice, indossando le maglie di Faenza, Costa d’Orlando, New Caserta Basket e Pallacanestro Urbania, accumulando esperienza e consolidando le proprie qualità tecniche e caratteriali.

L’arrivo di Di Coste alla LSB è stato fortemente voluto da entrambe le parti. Il giocatore ha sposato con entusiasmo il progetto della società, pronto ad affrontare questa nuova sfida con motivazione e ambizione. Un accordo reso possibile anche grazie alla professionalità e al lavoro del suo procuratore, l’avvocato Luigi Continolo. Con Enrico Di Coste, la LSB aggiunge al proprio roster un elemento di assoluto valore: un vero “totem” sotto canestro, pronto a difendere l’area, conquistare rimbalzi e regalare energia e qualità alla squadra.