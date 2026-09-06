Auto usata come ariete contro la tabaccheria: colpo nella notte

NOCIGLIA (Lecce): Notte di paura a Nociglia per un colpo con spaccata. Intorno alle 3:00, una banda di malviventi ha sfondato l’ingresso della tabaccheria al civico 122 di via Vittorio Emanuele, utilizzando come ariete un Fiat Qubo risultato rubato. Distrutta la porta d’accesso, i ladri si sono introdotti nei locali portando via il registratore di cassa prima di far perdere le proprie tracce. Il bottino è ancora da quantificare. Sull’episodio indagano i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Maglie, attualmente al vaglio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai responsabili.
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