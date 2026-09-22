La ricetta del giorno: Fusilli con le seppie

Ingredienti per 4 persone

300 g di fusilli

3 seppie medie

olio d’oliva extravergine q.b.

1 spicchi d’aglio

1/2 bicchiere di vino bianco

300 g. di passata di pomodoro

prezzemolo

sale q.b.

pepe

Procedimento

Pulite, lavate le seppie e tagliatele a striscioline. Fate soffriggere l’aglio con l’olio evo in una padella antiaderente e unitevi le seppie, continuate a soffriggere per qualche minuto. Aggiungete il vino bianco e lasciatelo sfumare, quindi unite la passata di pomodoro e lasciate cuocere per circa una ventina di minuti. Aggiungete poi il prezzemolo tritato e i fusilli al dente, mescolate bene. Se volete condite con il pepe a vostro piacimento.