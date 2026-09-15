La storia de “Le Creperie Lecce”, da 43 anni il punto di riferimento assoluto per intere generazioni di leccesi
Nata come attività di famiglia, trova sede nella Galleria Mazzini, uno dei punti più noti e frequentati della movida leccese. Da oltre 40anni un punto di riferimento per i golosi, facendo sognare i più piccoli e regalando sorrisi ai più grandi
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