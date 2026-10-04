Auto in fiamme a Montesardo: rogo distrugge una vettura e ne danneggia una seconda

MONTESARDO (Lecce) – Una Renault Scenic è stata avvolta dalle fiamme nella serata di ieri a Montesardo, frazione di Alessano. Il rogo si è sviluppato intorno alle 20 in via Piave, nei pressi della Parrocchia del SS. Salvatore, dove il veicolo si trovava regolarmente parcheggiato sulla sede stradale.

L’incendio ha distrutto la parte anteriore della vettura e il calore generato dalla combustione ha intaccato per irraggiamento anche una Opel Crossland in sosta a poca distanza. L’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tricase ha impedito che le fiamme avvolgessero completamente il secondo mezzo, estinguendo il rogo e mettendo in sicurezza l’area.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tricase per i rilievi di rito. Le cause dell’evento sono in corso di accertamento.