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Allarme degrado a Lecce: siringhe usate davanti alla scuola dell’infanzia in Zona Leuca

Siringhe senza tappo e materiale per il consumo di eroina abbandonati a pochi passi dall’ingresso della scuola di Via Romagna. La denuncia dei genitori e residenti: «Paura per i nostri figli» «I nostri bambini sono a rischio»

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