Approvato il piano provinciale di dimensionamento scolastico e presa d’atto delle linee programmatiche di Governo

Si è svolta oggi una nuova seduta del Consiglio provinciale di Palazzo dei Celestini.

In apertura dei lavori i gruppi consiliari hanno comunicato all’assise i rispettivi capogruppo e vice capogruppo: saranno rispettivamente Brizio Maggiore e Francesco De Vitis per Centrodestra per il Salento; Ippazio Morciano e Maurizio Cisternino per Salento bene comune; Laura Alemanno per Insieme per il Salento. Comunicata poi formalmente al Consiglio da parte del presidente Fabio Tarantino, la nomina del neo vice presidente Francesco Volpe.

A seguire, l’assise consiliare, dopo aver ratificato una serie di provvedimenti presidenziali, ha preso atto della Linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, già approvate in precedenza, ma con due integrazioni: l’attenzione per il progetto “Foresta civica” di Sogliano e il potenziamento delle GEV, Guardie Ecologiche Volontarie.

Inoltre, dopo una partecipata discussione sull’attenzione generale al tema, ha votato all’unanimità la mozione presentata dal consigliere Vincenzo Carlà a seguito del grave incendio nel territorio comunale di Lequile. Con il provvedimento si impegnano il presidente della Provincia e l’intero Consiglio a chiedere alla Regione Puglia l’implementazione della strumentazione messa a disposizione di Arpa Puglia in modo che, in caso di emergenze ambientali, come quella recente, il personale dell’Agenzia regionale disponga di più mezzi per monitorare la salubrità ambientale.

Il centro dei lavori è stata, poi, l’approvazione del Piano provinciale di dimensionamento scolastico e integrazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2027/2028.

In materia di dimensionamento scolastico, già dall’anno scolastico 2024/25, c’è un nuovo quadro normativo. Mentre in passato il dimensionamento scolastico si basava sul numero minimo e massimo di alunni per singola scuola, oggi, per attuare il PNRR, i posti di dirigente scolastico e direttore amministrativo vengono assegnati alle Regioni tramite decreto ministeriale annuale, basandosi prevalentemente sulla popolazione scolastica regionale complessiva.

La situazione in Puglia per l’anno scolastico 2027/2028 è la seguente. Il contingente resta invariato: il Decreto MIM n. 118/2026 ha assegnato alla Puglia 565 autonomie scolastiche, lo stesso numero dell’anno precedente; e non c’è nessuna fusione o divisione: le linee guida regionali vietano l’aumento o la riduzione delle scuole. A causa del calo demografico e di problemi logistici, il Piano non prevede fusioni o sdoppiamenti di istituti superiori, mantenendo invariato il numero totale delle autonomie.

Per ciò che riguarda le scuole superiori del Salento (di competenza provinciale), il Piano Piano provinciale di dimensionamento scolastico e integrazione dell’offerta formativa prevede solo due operazioni di riorganizzazione (entrambe condivise e richieste dalle scuole interessate) per migliorare l’efficienza e risparmiare sui costi. Per l’IISS “Giannelli” di Parabita tutti gli indirizzi liceali saranno concentrati nella nuova sede di Parabita; infatti, viene chiusa la sede di Casarano, eliminando un affitto passivo di circa 100mila euro all’anno; per l’IISS “Galilei Costa Scarambone” di Lecce, viene chiusa definitivamente la sede di Campi Salentina (già priva di studenti), azzerando le spese di gestione dell’immobile.

I Piani Comunali che sono stati trasmessi all’Ente (Lecce, Martano, Muro Leccese e Scorrano), relativi alle scuole del primo ciclo su cui la Provincia non ha competenze, sono stati inseriti come presa d’atto. Prevedono prevalentemente il mantenimento dell’attuale assetto, con l’eccezione del Comune di Andrano e di Spongano, che propongono l’inserimento nell’Istituto Comprensivo di Andrano anche dei plessi insistenti nel Comune di Castro.

In materia di offerta formativa e corsi serali, invece, i cambiamenti sono minimi: per il 2027/2028, in base alle Linee di Indirizzo regionali, sono possibili solo piccole integrazioni, poiché la vera programmazione triennale partirà l’anno prossimo. Corsi serali approvati: seguendo il limite regionale di un solo nuovo corso serale per scuola (anche per il rilascio di una qualifica professionale), sono state accolte le richieste idonee anche logisticamente (presenza di aule e laboratori presso le scuole) per le sedi di Alessano, Casarano, Gallipoli, Lecce, Maglie e Tricase. Le richieste non conformi (ad esempio, secondi corsi serali o nuovi indirizzi) non sono state accolte nel Piano. La decisione finale su queste eccezioni è stata rimandata alla Regione Puglia, che ha il potere di derogare alle proprie linee di indirizzo.

Su tutte le determinazioni sono state sentite anche le organizzazioni sindacali della scuola il 29 settembre senza osservazioni.