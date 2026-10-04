La riconquista di Taranto da parte di Giovanni Antonio Orsini del Balzo

Dopo la morte di Ladilslao d’Angiò Durazzo, avvenuta nel 1414, sale sul trono di Napoli la sorella del sovrano, Giovanna II. Un anno dopo Maria d’Enghien, vedova di Ladislao rientra in possesso dei suoi possedimenti nel Salento, il più importante dei quali è la Contea di Lecce. Dopo poco anche il figlio maggiore di Maria, Giovanni Antonio Orsini del Balzo, nato dal primo matrimonio con Raimondello Principe di Taranto e Conte di Soleto e San Pietro in Galatina, rientra in possesso dei suoi domini pugliesi, ad eccezione del Principato, che la sovrana affida al consorte Giacomo II di Borbone La Marche, sposato in seconde nozze dopo la morte del primo marito Guglielmo I d’Asburgo.

Tra il 1415 e il 1419 si svolge la contesa per il controllo del ricchissimo Principato di Taranto, area di notevole interesse strategico, a causa delle mire di Giacomo che, arrogatosi il titolo di sovrano, intende incamerare direttamente i domini dei d’Enghien e degli Orsini del Balzo. Pertanto avvia una politica di accentramento del potere, con l’obiettivo primario di esautorare la grande feudalità, entrando inevitabilmente in contrasto con i potenti Signori del Regno di Napoli.

Le operazioni militari non assumono subito né le caratteristiche di una guerra ossidionale con bombardamenti di mura urbiche, né campali con schieramenti su teatri operativi, articolandosi su tutta una serie di manovre strategiche basate sul logoramento del nemico, sul controllo delle piazzeforti e sull’isolamento politico e logistico.

Anno 1415, Giacomo di Borbone la Marche invia alcuni reparti armati francesi in Terra d’Otranto con la consegna di requisire e presidiare i castelli e le piazzeforti di importanza strategica. Gli Orsini del Balzo preferiscono evitare uno scontro diretto, optando per una rigida difesa passiva delle roccaforti periferiche rimaste fedeli, in modo da rallentare ed ostacolare l’avvicinamento delle Forze francesi.

Negli anni successivi la politica autoritaria di Giacomo diviene sempre più invisa sia alla nobiltà napoletana, sia ai feudatari provinciali, così approfittando della situazione, Maria d’Enghien e suo figlio Giovanni Antonio organizzano una resistenza armata nel Regno. Le loro Forze scatenano una vera e propria guerriglia sul territorio, mirante a recidere tutte le linee di comunicazione e di rifornimento delle guarnigioni regie stanziate a Taranto e nei distretti limitrofi. L’isolamento logistico conseguente finisce per logorare le armate francesi, costringendole ad arrendersi una dopo l’altra.

Nel maggio del 1419 Giacomo, ormai privato di ogni potere effettivo a Napoli, poiché Giovanna II finalmente accoglie le rimostranze della nobiltà partenopea, fugge via mare rifugiandosi a Taranto, dove si chiude nel castello per riorganizzare le proprie forze ed attendere i rinforzi dalla Francia. Giovanni Antonio Orsini del Balzo, con estrema prontezza e celerità, muove le sue armate ponendo sotto il controllo dei suoi militi tutte le vie di comunicazione ed attuando un rigido blocco logistico attorno alla piazza. Non avendo denaro per pagare le truppe mercenarie di cui dispone e trovandosi completamente isolato Giacomo, nell’impossibilità di potersi difendere, si arrende e capitola, cedendo e restituendo ufficialmente l’intero Principato di Taranto a Giovanni Antonio in cambio della possibilità di rientrare incolume in Francia.

Il successo militare di Giovanni Antonio rappresenta la sua formale consacrazione politica e nel 1421 riceve l’investitura ufficiale a Principe di Taranto. Successivamente, appoggiandosi alla causa aragonese, acquisirà anche il Ducato di Bari diventando il più potente Signore del Regno, con i titoli di Principe di Taranto, Duca di Bari, Conte di Lecce, Soleto, Galatina, Ugento, Conversano, Matera, Signore di Altamura, giusto per ricordare i più importanti.

Cosimo Enrico Marseglia

Nato a Lecce, città in cui vive. Ha frequentato i corsi regolari dell’Accademia Militare dell’Esercito Italiano in Modena e della Scuola di Applicazione dell’Arma TRAMAT presso la cittadella militare Cecchignola in Roma, ed ha prestato servizio come ufficiale dell’Esercito presso il 3° Battaglione Logistico di Manovra in Milano, il Distretto Militare di Lecce ed il Battaglione Logistico della Brigata Pinerolo in Bari. Dopo otto anni in servizio permanente effettivo, ha lasciato la carriera militare, dedicandosi alla musica jazz ed al teatro. Attualmente collabora con il Dipartimento di Studi Storici dell’Università del Salento, come esperto di Storia Militare, e dal 2009 è ufficiale commissario del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Scrive per L’Autiere, organo ufficiale dell’ANAI (Associazione Nazionale Autieri d’Italia), Sallentina Tellus (Rivista dell’Ordine del Santo Sepolcro), per L’Idomeneo (Rivista dell’Associazione di Storia Patria) e per altre testate. Ha già pubblicato Les Enfants de la Patrie. La Rivoluzione Francese ed il Primo Impero vissuti sui campi di battaglia (2007), Il Flagello Militare. L’Arte della Guerra in Giovan Battista Martena, artigliere del XVII secolo (2009), Battaglie e fatti d’arme in Puglia. La regione come teatro di scontro dall’antichità all’età contemporanea (2011), Devoto ad Ippocrate. Rodolfo Foscarini ufficiale medico C.R.I. fra ricerca e grande guerra (2015), Marseglia. Storia di una famiglia attraverso i secoli (2016), Contesa per Napoli. La Puglia ed il Regno di Napoli nelle guerre tra Spagna e Francia fra XV e XVI secolo (2024). Emergenza Vibrio Cholerae. Il Corpo Militare C.R.I. nell’emergenza colera in Puglia e Campania (1910-1911) (2025), per la Edit Santoro, e Attacco a Maruggio. 13 giugno 1637. Cronaca di una giornata di pirateria turca nel contesto politico-sociale europeo (2010) per la Apulus, quest’ultimo insieme al Dott. Tonino Filomena. Ha conseguito il Diploma Universitario in Scienze Strategiche presso l’Università di Modena e Reggio.