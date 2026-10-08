Bivacchi notturni nella villa comunale, controlli interforze per ripristinare decoro e sicurezza

LECCE – Più controlli per arginare i bivacchi notturni e riportare condizioni di maggiore sicurezza all’interno della Villa Comunale di Lecce. È questo l’obiettivo del servizio straordinario ad alto impatto svolto questa mattina nell’area verde, dove è stata intensificata la presenza delle forze dell’ordine.

L’intervento nasce dalla presenza, ormai ricorrente nelle ore notturne, di persone che si fermano e bivaccano all’interno dei giardini. Una situazione che ha portato a rafforzare i servizi di vigilanza già attivi e a predisporre controlli mirati nell’area.

In campo, con un’azione coordinata, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Lecce. L’attività è stata coordinata dal Questore Giampietro Lionetti, nell’ambito delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Natalino Manno.

La Villa Comunale rientra tra le aree considerate sensibili, sulle quali viene mantenuta alta l’attenzione con l’obiettivo di prevenire situazioni di degrado e illegalità e rafforzare la sicurezza percepita da residenti e frequentatori.

Il servizio si inserisce nel più ampio piano di controlli straordinari del territorio disposto nelle zone più esposte della provincia.