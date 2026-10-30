L’almanacco di oggi 30 ottobre

Il Santo del giorno: San Germano. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Paru cerca paru e paru pija. Significato: Ognuno cerca il suo simile e con il suo simile si accompagna.
– Sono nati in questo giorno
1906 Nino Farina
1945 Linus
1960 Diego Armando Maradona
– Proverbio
Chi della roba non fa stima e cura, più della roba la sua vita dura
– Accadde oggi
1938 Orson Welles presenta alla radio “La guerra dei mondi”, un programma musicale interrotto da notizie sullo sbarco di marziani sulla Terra. Nonostante i preavvisi, molti americani cadono nel panico credendo si tratti di una reale invasione
– Scoperte
1983 Kary Mullis inventa la Pcr