Carmiano, nasce “Nessuno escluso”: uno sportello gratuito di ascolto psicologico

È stato presentato ieri, nell’aula consiliare del Comune di Carmiano, “Nessuno escluso”, il progetto promosso dall’amministrazione comunale e fortemente voluto dall’assessore al Welfare e ai Servizi sociali Salvatore De Cruto. L’iniziativa prevede uno sportello gratuito di supporto psicologico, curato dalla dottoressa Angela Petrelli, rivolto ad adolescenti e adulti in condizioni di vulnerabilità, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento sociale e offrire ai cittadini uno spazio di ascolto e sostegno. Il progetto nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e si affianca alle iniziative già avviate dall’amministrazione, tra cui “Parla con me”, dedicato lo scorso anno alle persone con patologie oncologiche e ai loro familiari.

A entrare nel merito delle motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto è Salvatore De Cruto, assessore ai Servizi sociali. “C’è stata una forte richiesta da parte del territorio, ma soprattutto dagli uffici comunali. È fondamentale far capire ai cittadini che esistono servizi attivi per l’intera comunità e che, quando se ne sente il bisogno, ci si può rivolgere gratuitamente anche a una professionista psicologa”.

L’attenzione è rivolta a situazioni differenti: persone che vivono sole, anziani, vedovi, ragazzi con disabilità, famiglie che affrontano difficoltà legate alla disabilità e adolescenti che necessitano di uno spazio di ascolto. Tra le questioni che preoccupano l’assessore c’è anche la difficoltà, soprattutto tra i più giovani, di costruire relazioni autentiche al di fuori dei social network.

“Per me è fondamentale raccontarsi, aprirsi e dialogare”, sottolinea De Cruto, evidenziando l’importanza di rendere il sostegno psicologico una possibilità accessibile e non una scelta accompagnata da pregiudizi.

“Nel nostro programma abbiamo previsto una serie di interventi dedicati all’assistenza e ai servizi alla persona, con particolare attenzione al welfare”, spiega il sindaco Gianni Erroi. “Nel corso degli anni le esigenze cambiano e l’amministrazione deve saper rispondere alle richieste dei cittadini e a ciò che emerge dal territorio. Mettere a disposizione della comunità un servizio di supporto psicologico significa ampliare le opportunità di ascolto e sostegno”.

Un intervento che, aggiunge il primo cittadino, punta anche a superare “quegli schemi o stereotipi di qualcosa che possa essere considerato un tabù, favorendo il confronto con professionisti in grado di contribuire al benessere delle persone”.

La psicologa Angela Petrelli individua nell’isolamento e nella difficoltà di esprimere le proprie emozioni alcuni dei nodi centrali del progetto.

“Viviamo in una società che vuole i ragazzi performanti, perfetti. Le emozioni vengono spesso silenziate a favore della performance e di un’immagine di sé idealizzata. Questo spazio può permettere di esprimere difficoltà, paure e disagi che normalmente si tende a nascondere”.

Lo sportello non si propone di indicare alle persone cosa fare, ma di accompagnarle nella comprensione dei propri bisogni. “Il primo colloquio è conoscitivo: accoglie la domanda della persona, le sue aspettative e il bisogno che porta. Insieme si cerca di capire come poterla aiutare. Non c’è lo psicologo al di sopra della persona: è un percorso che si costruisce insieme”, chiarisce Petrelli.

La professionista richiama inoltre l’importanza della riservatezza: i colloqui sono tutelati dal segreto professionale, nel rispetto degli obblighi previsti dalla deontologia nei casi in cui emergano situazioni di rischio.

Il messaggio che accompagna “Nessuno escluso” è semplice: chiedere ascolto non deve essere motivo di vergogna. “A volte, quando ci si isola, sembra quasi di stare bene nella propria zona di comfort, ma è come se i colori della vita si spegnessero. Riscoprire la bellezza di stare in relazione – conclude la dottoressa Petrelli- può aiutare a rendere il proprio mondo un po’ più luminoso” .

Come accedere allo sportello

Lo sportello gratuito di supporto psicologico ha sede presso la LILT, in via Lecce a Carmiano. Per richiedere un colloquio è possibile contattare la dottoressa Angela Petrelli al numero 329 0733464 oppure rivolgersi ai Servizi sociali del Comune di Carmiano al numero 0832 600232.