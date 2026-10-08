Cavallino, Pamela Manno: “Sulla salute dei cittadini servono controlli, prevenzione e risposte”

L’incendio divampato il 29 agosto a Lequile ha avuto ripercussioni anche su Cavallino e Castromediano, generando in quei giorni forte preoccupazione tra i cittadini. Il fumo, le indicazioni precauzionali e le tante domande sulla qualità dell’aria, sugli alimenti e sui possibili effetti sulla salute hanno creato un clima di allarme che tutti ricordiamo. Lo scrive in una nota Pamela Manno.
È anche per come è stata gestita quella emergenza che, nei primi giorni di settembre, ho rassegnato le mie dimissioni.
Ho scelto di non parlare subito, per non alimentare tensioni e lasciare spazio agli accertamenti. Dopo un mese, alla luce degli elementi emersi nella relazione di Arpa, credo sia arrivato il momento di tornare a parlare.
Chiedo alla Regione Puglia e al Ministero Della Salute di attivare ogni iniziativa necessaria e ad Arpa Puglia e Asl Lecce, enti nei quali ripongo la massima fiducia, di garantire tutti i controlli ambientali e sanitari, compresi quelli sulle matrici alimentari e sulla popolazione che vive nelle aree interessate.
Chiedo inoltre che venga valutata, sulla base dei dati disponibili, la necessità di ulteriori accertamenti sanitari e di eventuali misure di prevenzione.
Le persone hanno bisogno di sapere cosa è stato rilevato, quali controlli sono stati fatti e cosa verrà fatto adesso. Non servono allarmismi: servono risposte chiare, dati e presenza istituzionale.
Cavallino deve essere più preparata e più attenta nella gestione delle emergenze. la prevenzione e la tutela della salute devono venire prima di tutto.
È per questo che torno a parlare. E continuerò a farlo nell’interesse della nostra comunità.
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