Davide Paiano nella Serie A di Basket con la Pallacanestro Trieste

Un giovane cestista di origine salentina ha realizzato il suo sogno : Davide Paiano, 21 anni, è diventato un atleta professionista nella Serie A di Basket.
La Pallacanestro Trieste infatti gli ha fatto firmare il primo contratto da professionista pochi giorni fa prima dell’avvio del campionato.
Un orgoglio per il nonno Alberto Paiano di Matino che lo segue con entusiasmo, e una gioia infinita per suo padre Alen che fa il tassista a Trieste.
Davide è alto 2 metri e gioca da Ala. Ama il basket da sempre ed è cresciuto nel vivaio della società triestina che, dopo averlo dato in prestito al Ravenna per farlo maturare, lo ha fatto rientrare a Trieste per confermarlo nel roster 26/27 facendogli il contratto da professionista. Davide sognava questo traguardo ed è felice più che mai.
La città di Matino e tutto il Salento sportivo gli augurano una lunga e luminosa carriera
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