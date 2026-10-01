Elezioni ad Alliste, Alessio De Vitis: “C’è bisogno di risposte immediate e di buon senso“

ALLISTE – Il consigliere comunale Alessio De Vitis è uno dei possibili candidati sindaci nella corsa, sempre più vicina, del rinnovo del Consiglio comunale.

Consigliere De Vitis, come si è mosso il Gruppo ColoriAmo Alliste e Felline in questi anni?

“Abbiamo lavorato tanto, grazie anche al consigliere Walter Cosimo Spennato ed all’intero gruppo che si è mosso così bene al punto di essere ‘criticato’ per eccessiva pignoleria anche in Consiglio Comunale.

Abbiamo intorno molti giovani, e questo non può fare che piacere perché è il sintomo di un rinnovato interesse per la cosa pubblica”.

Che voto darebbe a questa maggioranza?

“Non classificato. Ritengo, e ho sempre sostenuto, che il sindaco sia rimasto da solo nella gestione della macchina amministrativa. Ritengo si potesse fare molto di più e l’ho ribadito spesso in Consiglio Comunale.

Sono fiducioso che il lavoro, tanto, che c’è da fare sia alla portata di un’amministrazione seria, coesa, che abbia a cuore le sorti della città ed anche dell’Ente”.

ColoriAmo Alliste e Felline continuerà, quindi, per la sua strada?

”Decisamente. A breve apriremo anche una bella sede, un’agorà, che possa accogliere degnamente le idee degli iscritti ma anche tutte le idee valide, anche esterne. Vogliamo creare un vero punto di incontro tra cittadini, con le Istituzioni, con il mondo sociale”.

Come realizzerete i vostri progetti se governerete?

“Io ho sempre sostenuto che debba esserci uno staff formato in progettazione: i fondi vanno intercettati e, per farlo, serve formare persone per progettare.

Noi abbiamo una lunga lista di necessità per il territorio: il decoro urbano, una città pulita è una vera e propria vetrina, i servizi essenziali, perché è impensabile che nel 2026 ancora siamo sprovvisti di fognatura, il turismo, valorizzare quindi le risorse di Alliste e di Felline, programmare, collegare i territori, la cooperativa di comunità, progetto su cui stiamo lavorando e che potrebbe rivelarsi volano per il territorio”.

Prevede alleanze? Ci sono già interlocuzioni con altri gruppi politici?

“Lavorare insieme ad altri gruppi sarebbe bello e addirittura auspicabile: dobbiamo il meglio a questa terra e il meglio si raggiunge solo insieme.

Siamo aperti al dialogo con tutte le forze politiche e con alcune stiamo già dialogando, lo confermo.

E ribadisco che, se ci sono gruppi interessanti a condividere un progetto a lungo termine per Alliste e Felline, noi saremo lieti di collaborare.

Non ci interessa l’estrazione politica, non ci interessa il colore, ci interessa lavorare bene, realizzare un programma importante e virtuoso.

In altre compagini vedo che si pensa molto ai ruoli, alle ‘poltrone’, forse siamo stati abituati male: oggi questo territorio ha bisogno di risposte immediate e di buon senso, di amministratori si occupino delle priorità reali, dalla sicurezza -con occhio particolare ai giovani ed alle dipendenze- al decoro urbano, dai servizi essenziali che mancano ai servizi per il turismo.

C’è molto lavoro da fare, c’è bisogno di chi voglia rimboccarsi le maniche e lavorare ad una città a dimensione ‘famiglia’

Io ci sono, noi ci siamo, ColoriAmo Alliste e Felline c’è, con molte persone al nostro fianco che credono nel progetto”.