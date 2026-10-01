L’almanacco di oggi 1 ottobre

Il Santo del giorno: S. Teresa di Gesù. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Ota ca trovi. Significato: Gira che trovi.

– Sono nati in questo giorno

1920 – Walter Matthau

1924 – Jimmy Carter

1974 – Daniele Bossari

– Proverbio

Chi perdona al suo nemico, muore compianto da lui

– Accadde oggi

1943 – Le forze alleate conquistano Napoli durante la seconda guerra mondiale

– Scoperte

1982 – Il 1° ottobre Philips e Sony lanciano sul mercato il compact disc Viene lanciato sul mercato giapponese (in quello europeo e americano lo sarà nel marzo 1983) il compact disc (CD), primo sistema digitale di registrazione per il mercato amatoriale

Frase celebre

“Dio, perché è grande, ama dare cose grandi. Ma purtroppo, abbiamo cuori piccoli per riceverle”. Angelus Silesius