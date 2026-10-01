La ricetta del giorno: spezzatino di manzo

Ingredienti

1 kg di vitello tagliato a pezzetti

150 gr di pancetta dolce a cubetti 50 gr di farina

50 gr di burro

2 gambi di sedano

2 carote

1 cipolla

vino bianco

prezzemolo

alloro

rosmarino

salvia

olio extravergine d’oliva

sale

pepe

Procedimento

Lavare le verdure e tagliarle a dadini;

Soffriggerle con la pancetta e il burro in una pentola ampia;

Infarinare la carne e rosolarla a fuoco vivo in una padella con un filo di olio per un paio di minuti.

Trasferire i bocconi rosolati nella pentola con le verdure;

Sfumare con un bicchiere di vino;

Aggiungere 2 foglie di alloro, 2 rametti di rosmarino e alcune foglie di salvia;

Salare, pepare e bagnare con 2 bicchieri di acqua (o brodo);

Coprire e cuocere a fuoco basso per almeno un paio di ore aggiungendo un bicchiere di acqua o brodo se si secca.

Servire caldo.