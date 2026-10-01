La ricetta del giorno: spezzatino di manzo

Ingredienti
1 kg di vitello tagliato a pezzetti
150 gr di pancetta dolce a cubetti 50 gr di farina
50 gr di burro
2 gambi di sedano
2 carote
1 cipolla
vino bianco
prezzemolo
alloro
rosmarino
salvia
olio extravergine d’oliva
sale
pepe
Procedimento
Lavare le verdure e tagliarle a dadini;
Soffriggerle con la pancetta e il burro in una pentola ampia;
Infarinare la carne e rosolarla a fuoco vivo in una padella con un filo di olio per un paio di minuti.
Trasferire i bocconi rosolati nella pentola con le verdure;
Sfumare con un bicchiere di vino;
Aggiungere 2 foglie di alloro, 2 rametti di rosmarino e alcune foglie di salvia;
Salare, pepare e bagnare con 2 bicchieri di acqua (o brodo);
Coprire e cuocere a fuoco basso per almeno un paio di ore aggiungendo un bicchiere di acqua o brodo se si secca.
Servire caldo.
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