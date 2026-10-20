L’almanacco di oggi 20 ottobre

Il Santo del giorno: Sant’Irene. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Nà parola gentile te inche lu core. Significato: Una parola gentile ti riempie il cuore. Chi è gentile viene accettato dal prossimo.
– Sono nati in questo giorno
1780 Paolina Bonaparte
1941 Lucio Stanca
1943 Paolo Mosca
1965 Lucio Pellegrini
– Proverbio
Chi ha il capo di cera non vada al sole
– Accadde oggi
1965 i Beatles ricevono il disco d’oro per il primo milione di copie vendute del singolo “Yesterday”
– Scoperte
1973 Nasce Internet