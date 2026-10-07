Festival Organistico del Salento, due concerti imperdibili a Castrignano dei Greci e a Corigliano d’Otranto

Per il festival organistico del Salento due appuntamenti con la grande musica sacra a Castrignano de’ Greci e Corigliano d’Otranto Un fine settimana dedicato alla musica sacra, tra pianoforte, voce, arpa e organo, con due appuntamenti in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre.

Sabato 10 ottobre, alle ore 19.30, nella Chiesa Maria SS. Annunziata di Castrignano de’ Greci, protagonisti saranno i pianisti Giovanni Calabrese e Cosimo Cigliola con Il pianoforte sacro, nell’ambito della sezione “Altre tastiere”. Il programma attraverserà pagine di Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart, affiancate alle Sei Toccate per Cembalo di Leonardo Leo, in un percorso musicale capace di mettere in luce la ricchezza espressiva della letteratura per tastiera.

Il giorno successivo, domenica 11 ottobre, alle ore 19:30, nella Chiesa di San Nicola Vescovo a Corigliano d’Otranto, sarà invece la volta di In chordis et organo, un incontro tra voce, arpa e organo. Protagonisti il soprano Francesca Indino, l’arpista Angela Cosi e l’organista Antonio Papa, impegnati in un programma dedicato a Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach e Alessandro Scarlatti.

Due concerti differenti per organico e repertorio, ma uniti dal dialogo con la spiritualità dei luoghi e dalla volontà di valorizzare pagine di grande fascino della tradizione musicale europea.