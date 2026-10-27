La ricetta del giorno: Ciambella all’arancia

Ingredienti

3 uova

160 gr di zucchero

280 gr di farina

130 ml di succo di arancia

Scorza grattugiata di 1 arancia

130 ml di olio di semi

1 bustina di lievito

1 bustina di vanillina

Zucchero a velo

Procedimento

Rompere le uova in una ciotola capiente;

Frullare insieme allo zucchero e al scorza di arancia fino a formare un composto spumoso;

Versare prima il succo di arancia e poi l’olio;

Aggiungere poco alla volta la farina con il lievito e la vanillina;

Continuare a mescolare per almeno 15 minuti;

Imburrare e infarinare lo stampo;

Infornare a 180º per 30/40 minuti;

Sformate, lasciare raffreddare e decorare con lo zucchero a velo.