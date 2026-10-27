La ricetta del giorno: Ciambella all’arancia

Ingredienti
3 uova
160 gr di zucchero
280 gr di farina
130 ml di succo di arancia
Scorza grattugiata di 1 arancia
130 ml di olio di semi
1 bustina di lievito
1 bustina di vanillina
Zucchero a velo
Procedimento
Rompere le uova in una ciotola capiente;
Frullare insieme allo zucchero e al scorza di arancia fino a formare un composto spumoso;
Versare prima il succo di arancia e poi l’olio;
Aggiungere poco alla volta la farina con il lievito e la vanillina;
Continuare a mescolare per almeno 15 minuti;
Imburrare e infarinare lo stampo;
Infornare a 180º per 30/40 minuti;
Sformate, lasciare raffreddare e decorare con lo zucchero a velo.
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