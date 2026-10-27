L’almanacco di oggi 27 ottobre

Il Santo del giorno: San Fiorenzo. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Nu dire all’amicu quiggiu ca sai ca se nu bete osce te sputtaniscia crai. Significato: Non dire all’amico quello che sai che se non è oggi ti sputtana domani.
– Sono nati in questo giorno
1782 Niccolò Paganini
1858 Theodore Roosevelt
1952 Roberto Benigni
– Proverbio
L’uomo politico accende una candela a Dio e un’altra al diavolo
– Accadde oggi
1954 inaugurazione della metropolitana di New York (IRT)
– Scoperte
1964 Primo treno ad alta velocità