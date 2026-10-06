Gabriele Lezzi e Agnese De Luca sul podio più alto della “10 Miglia nel Parco”

CASTRO (Lecce) – Gabriele Lezzi della Buttazzo Runners e Agnese De Luca della Asd Cursores, si sono aggiudicati la seconda edizione della “10 Miglia nel Parco”. La manifestazione organizzata dalla Asd Gpdm del presidente Simone Lucia si è svolta domenica scorsa, nell’ambito del tracciato che si è sviluppato sulla distanza di oltre 16 chilometri, con partenza da Castro in direzione Santa Cesarea Terme e ritorno a Castro. Lezzi ha fatto registrare il tempo di 01:01:12 issandosi sul gradino più alto del podio dopo una prova di grande sostanza. In seconde posizioni si è piazzato Luca Casciaro della Tre Casali col tempo di 01:01:36, mentre Claudio Accogli della Buttazzo Runners ha conquistato la terza piazza d’onore col personale di 01:01:46. Agnese De Luca invece ha primeggiato tra le donne bissando il successo ottenuto l’anno scorso. La punta di diamante della Cursores si è resa protagonista di una prestazione superlativa corroborata dal tempo di 01:10:46. Il podio femminile è stato completato da Pamela Greco della Saracenatletica e Sonia Pascali della Tre Casali, giunte rispettivamente al secondo e al terzo posto della con i tempi di 01:15:00 e 01:16:56. Nel corso della manifestazione podistica di è dipanata anche la family run, gara non competitiva di 5 chilometri, che ha coinvolto tanti appassionati dello sport open air. L’evento sportivo indetto dal Coni e dalla Federazione italiana di atletica leggera si è svolto sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e del Gruppo Giudici gare della Fidal. Al termine della manifestazione patrocinata dalla Provincia di Lecce e dai Comuni di Castro e Santa Cesarea Terme, si è tenuta la ricca cerimonia di premiazione con Lezzi e De Luca sugli scudi della “10 Miglia nel Parco”.