Galatina, il cuore in ogni stagione. Sabato 10 ottobre al via gli appuntamenti dell’Info Point che promuovono e valorizzano enogastronomia e tradizioni

Primo dei dieci appuntamenti promossi dal Comune di Galatina per l’Info Point Turistico, finanziato con risorse del Fondo di Rotazione Regionale per il Potenziamento e la Qualificazione degli Info Point Turistici – POC Puglia 2021-2027.

C’è un Salento che non va in vacanza quando finisce l’estate, e Galatina sceglie di raccontarlo partendo dal suo cuore. Sabato 10 ottobre, dalle ore 18.00, presso la Torre dell’Orologio, prende il via il primo dei dieci appuntamenti di “Galatina, il cuore in ogni stagione… Welcome! #WeAreInPuglia”, il cartellone con cui l’Info Point Turistico rafforza il proprio ruolo di presidio dell’accoglienza nella Città d’arte e scommette su un’offerta turistica modellata sulle singole stagioni e capace di intercettare i viaggiatori durante tutto l’anno.

L’idea fondante di questo progetto, promosso dal Comune di Galatina, è quella di un territorio che supera i confini amministrativi grazie ad una rete di partenariato con venti Comuni del Salento. L’Info Point diventa così una vetrina non solo per Galatina ma anche per le comunità vicine e per i loro prodotti a km 0.

Si inizia, dunque, con una serata che si articola in tre momenti in dialogo tra loro. “Galatina in musica e danza” porta in piazza la pizzica salentina e il ritmo dei tamburelli nella Città della Guarigione, luogo simbolo del tarantismo. “Note del Palato” intreccia la degustazione dei vini del Salento, con le etichette di Cantine Palamà, Menhir, Cantine San Donaci e L’Astore, ai versi di due voci che di questa terra hanno fatto materia poetica, Carmelo Bene e Vittorio Bodini. “Sapori di Galatina”, infine, propone una degustazione di prodotti tipici locali, dolci e salati, a raccontare la tavola della tradizione.

Ospite d’eccezione sarà Annamaria Bernardini De Pace, avvocata e saggista di fama nazionale, che porterà il suo saluto alla comunità galatinese e ai visitatori. Interverranno il sindaco di Galatina, Fabio Vergine, e la vicesindaca e assessora al Turismo, Maria Grazia Anselmi.

Per la Pro Loco Galatina APS, ente gestore dell’Info Point, il cartellone è l’occasione per fare del presidio turistico un luogo d’incontro aperto tutto l’anno, non soltanto uno sportello per chi arriva d’estate. Un invito, rivolto a residenti e visitatori, a scoprire Galatina anche in autunno, quando la città si lascia vivere con un ritmo diverso.