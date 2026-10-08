Il meteo di domani 8 ottobre 2026

AL NORD

Al mattino nubi sparse su tutto il settentrione con piogge su Liguria e Nord-Est. Nel pomeriggio ancora instabilità con piogge e temporali tra Liguria, Emilia Romagna e pianure di Veneto e Friuli, più asciutto altrove. Tra la serata e la notte precipitazioni in esaurimento ma ancora cieli irregolarmente nuvolosi o nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni con piogge deboli su Alta Toscana, basso Lazio e Abruzzo. Nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni e temporali, specie tra Toscana, Umbria e Marche. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, possibili temporali sulle coste tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE