Romeo Russo (Pd), la giunta Poli veste blu

Intervento dell’avvocato Romeo Russo, segretario cittadino del Pd di Lecce

“La Giunta Poli Bortone veste blù”

“Il Partito Democratico di Lecce è contrario all’estensione della sosta a pagamento: 6.500 nuovi stalli blu in circa 200 strade, con tariffe fino a 2,50 euro l’ora, introdotti in un momento di grave difficoltà economica per famiglie e attività.

Le criticità sono evidenti. A via Taranto e a San Pio, dove la sosta gratuita sostiene negozi, farmacie e servizi, commercianti e clienti rischiano di spostarsi altrove, con gli anziani e chi fa acquisti veloci tra i più penalizzati. A questo si aggiunge un metodo sbagliato: nessun confronto con chi vive e lavora in quei quartieri.

Per questo, come Partito Democratico, chiediamo al governo della Città un rinvio sine die e l’apertura di un confronto con i residenti e le forze di opposizione vicine alle esigenze quotidiane di chi in quei luoghi vive e lavora.

Il Partito Democratico chiama alla mobilitazione per manifestare il proprio dissenso a scelte sbagliate nei modi e nei tempi.

Chiediamo all’amministrazione di aprire il confronto con la città, di esercitare la Politica”