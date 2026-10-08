Loredana Di Cuonzo: “Archiviato il procedimento contro alcuni lavoratori Sgm: cade un’accusa priva di riscontri”

LECCE – La Commissione di Garanzia ha archiviato il procedimento avviato nei confronti dei lavoratori della SGM cui erano state contestate le assenze per malattia registrate nei giorni 11, 12 e 13 luglio 2025.

La consigliera Pd, Loredana Di Cuonzo, esprime soddisfazione: “La conclusione del procedimento è chiara: le supposizioni e le illazioni relative a un presunto “sciopero occulto” non hanno trovato concreto riscontro né elementi idonei a sostenerle.

È un dato che impone una riflessione seria, perché le contestazioni avanzate avevano una portata rilevante e coinvolgevano le organizzazioni sindacali, i lavoratori, la loro dignità e il loro diritto a essere rappresentati.

Il rapporto tra azienda, lavoratori e rappresentanze sindacali deve essere sempre improntato al rispetto, alla responsabilità e alla ricerca del confronto. L’archiviazione di questo procedimento dimostra quanto sia pericoloso trasformare supposizioni in accuse.

Equilibrio, prudenza e senso delle istituzioni devono essere le linee guida di ogni datore di lavoro a maggior ragione di quel datore di lavoro che rappresenta l’interesse pubblico. In questa vicenda. invece, ho rilevato invece un approccio eccessivamente assertivo e poco incline all’ascolto, che ha rischiato di comprimere i diritti dei lavoratori e di alimentare una contrapposizione che non giova a nessuno”.

SGM aveva inoltre chiesto l’applicazione di sanzioni nei confronti delle organizzazioni sindacali, arrivando a prospettare anche la sospensione dei permessi e dei contributi sindacali. Un passaggio che ha rischiato di ledere l’auspicabile e necessario equilibrio tra le esigenze aziendali e la piena tutela delle libertà sindacali e dei diritti dei lavoratori. Questa archiviazione indica una strada: meno contrapposizione, più ascolto e maggiore attenzione alle criticità reali che i lavoratori vivono ogni giorno e quindi attenzione e rispetto per i lavoratori, le prerogative sindacali e i principi di correttezza istituzionale”.