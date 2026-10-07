Sicurezza sul lavoro e contrasto al dumping contrattuale: riunione in Prefettura per rilanciare la strategia provinciale di prevenzione e contrasto

LECCE – Nel solco del percorso tracciato dal Protocollo d’Intesa per il rafforzamento della sicurezza sui luoghi di lavoro nella provincia di Lecce, rinnovato lo scorso 26 marzo 2025, continua a consolidarsi e a potenziarsi la sinergia istituzionale tra gli attori del territorio.

In data odierna si è svolta una riunione strategica convocata dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, d’intesa con la Direttrice dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Lecce, Alessandra Pannaria.

All’incontro hanno preso parte attiva le parti sociali ed economiche componenti il partenariato provinciale, il cui costante lavoro sinergico ha condotto all’elaborazione e alla sottoscrizione del Vademecum “IL DUMPING CONTRATTUALE. Legalità, Equità nel lavoro, Rappresentanza”, presentato in Prefettura il 4 dicembre 2025, incentrato nello specifico sul contrasto al fenomeno del dumping contrattuale e dei cosiddetti “contratti pirata”.

Nel corso del tavolo istituzionale si è dato atto dell’impegno profuso da tutte le componenti coinvolte, le quali hanno stimolato anche una riflessione da parte degli organi di Governo.

Le riflessioni raccolte nell’ambito dell’incontro di presentazione dello scorso dicembre, infatti, sono state portate dal Prefetto all’attenzione del Governo centrale, cui è stata evidenziata l’esigenza di mirate revisioni normative volte a prevenire ed arginare la proliferazione dei contratti pirata, tra le quali l’opportunità di riaprire il dibattito su una legge sulla rappresentatività che certifichi il reale peso delle parti sociali ed eviti la corsa al ribasso delle tutele.

In tale ambito, la discussione ha richiamato le rilevanti novità introdotte dal quadro legislativo di riferimento, in particolare dal cosiddetto Decreto Primo Maggio, volte a contrastare le pratiche distorsive del mercato del lavoro e a garantire l’applicazione dei CCNL maggiormente rappresentativi.

La necessità di un intervento incisivo trova conferma anche negli esiti di uno studio specifico commissionato ad ADAPT, dal quale emerge che il fenomeno del dumping contrattuale incide pesantemente sul territorio salentino. In particolare, nel settore del turismo si registra una percentuale di incidenza del fenomeno stimata tra il 12% e il 15%, un dato notevolmente superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

Per fronteggiare con determinazione tale criticità, la riunione odierna ha definito una strategia condivisa fondata su un duplice binario, il primo dei quali opera sul fronte della sensibilizzazione, formazione e tutela della dignità del lavoro.

In tale quadro, sarà rivolto un forte invito al tessuto imprenditoriale, per il tramite delle associazioni datoriali, affinché siano privilegiati contratti collettivi rispondenti al principio di equità e dignità dei lavoratori, prerequisito fondamentale per la leale concorrenza e per la legittima fruizione delle agevolazioni contributive e normative previste dalla legge. Ai sensi dell’art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, gli organi ispettivi provvedono a detrarre le agevolazioni contributive di cui abbiano goduto le aziende pur non avendo applicato i contratti leader del settore di riferimento.

Particolare attenzione sarà, poi, rivolta ai Comuni ed agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per prevenire la pubblicazione di bandi di gara orientati al massimo ribasso. Tali modalità, infatti, generano dinamiche contrattuali che calpestano la dignità e la retribuzione dei lavoratori, alimentando forme di “lavoro povero” fortemente lesive della crescita socio-economica del territorio salentino. Il Prefetto diramerà a stretto giro una circolare indirizzata a tutti i Comuni della provincia, nella loro veste di stazioni appaltanti, richiamando l’attenzione sui rischi del dumping e stimolando la formale adesione alle linee guida dell’Atto di indirizzo redatto in sede di Osservatorio sulla Cooperazione nella redazione dei bandi e dei capitolati di gara, imponendo requisiti trasparenti sull’applicazione dei contratti maggiormente rappresentativi e sul rispetto dei minimi retributivi tabellari.

La Direttrice dell’ITL Alessandra Pannaria ha sul punto reso noto che il prossimo 26 ottobre, presso la sede dell’ITL di Lecce, si terrà la firma ufficiale della versione aggiornata dell’Atto di indirizzo elaborato dall’Osservatorio sulla cooperazione e sul lavoro (orientato a promuovere clausole sociali, corretta applicazione dei CCNL di settore maggiormente rappresentativi e garanzie di legalità negli affidamenti). Successivamente, il documento sarà formalmente presentato in Prefettura a tutte le stazioni appaltanti del territorio provinciale.

Sul fronte del binario del contrasto a fenomeni lesivi della dignità dei lavoratori, le attività di vigilanza e controllo sul territorio saranno ulteriormente potenziate dall’ITL di Lecce, in stretta attuazione delle direttive strategiche diffuse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Per garantire tempestività ed efficacia, le segnalazioni relative a fattispecie di dumping contrattuale provenienti da fonti qualificate – quali lavoratori, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali – potranno essere veicolate direttamente all’Ufficio di Gabinetto della Prefettura, che provvederà all’immediato inoltro agli organi ispettivi dell’ITL per gli accertamenti di competenza.

“Garantire una retribuzione equa e condizioni operative sicure” ha dichiarato il Prefetto Natalino Manno “non è soltanto un dovere giuridico o formale, ma rappresenta il pilastro inscindibile su cui poggia la dignità di ogni persona e lo sviluppo civile ed economico della nostra comunità salentina: tutelare il buon lavoro significa tutelare il futuro del territorio”.