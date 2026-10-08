Il mondo della pallavolo in lutto per la scomparsa di Stefania Corna

La comunità del volley salentino piange la scomparsa di Stefania Corna, ex palleggiatrice di primo piano nel panorama nazionale, spentasi all’età di 35 anni dopo una lunga malattia. La notizia ha suscitato profonda commozione tra gli appassionati di sport in Puglia, dove l’atleta bergamasca aveva lasciato un segno indelebile con le maglie di Maglie e Cutrofiano.

Cresciuta nel settore giovanile del Bergamo, Corna ha costruito una solida carriera professionistica calcando i campi di Serie A e dei principali campionati nazionali con i colori di club quali Parma, Pavia, Casalmaggiore, Montichiari e Scandicci, indossando anche la maglia della Nazionale italiana e maturando un’esperienza nel campionato svizzero.

In terra salentina il suo nome resta legato a pagine storiche per il movimento locale. Dopo due stagioni disputate a Maglie, nella d’annata 2017-2018 è stata tra le principali protagoniste della cavalcata del Cutrofiano Volley: con la formazione del “Cuore di Mamma” conquistò il primo posto nel girone di B1 e la promozione in Serie A2, uno dei traguardi più prestigiosi per il club cutrofianese.

Concluso il percorso agonistico, Stefania Corna si era dedicata all’insegnamento, mantenendo intatto l’affetto delle società e dei tifosi che ne avevano apprezzato le doti umane e sportive nel corso della sua carriera.