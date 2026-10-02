La ricetta del giorno: melanzane salentine

Ingredienti
2 melanzane
5 pomodorini maturi
5 foglie di basilico
1 cucchiaio di capperi
1/2 bicchiere di vino bianco
Formaggio ricotta stagionato
Sale
Olio evo
Procedimento:
Tagliare le melanzane a cubetti
Metterle in uno scolapasta, cospargerle di sale e pressarle con due piatti per circa 15 minuti;
Sciacquarle e strizzarle per eliminare l’acqua in eccesso;
Versare un filo di olio in una casseruola;
Aggiungere le melanzane;
Lasciare rosolare leggermente;
Unire i pomodorini tagliati a pezzi;
Cuocere per circa 5 minuti;
Sfumare con il vino;
Quando il vino sarà evaporato, aggiungere i capperi e il basilico;
Lasciar cuocere per 15/20 minuti mescolando di tanto in tanto;
A fine cottura spegnere il fuoco e grattugiare il formaggio ricotta;
Servire tiepide o fredde.
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