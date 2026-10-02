La Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce al fianco di “GrandiDonne”, l’iniziativa nazionale di dibattiti online su diritti e sguardo al femminile

LECCE – C’è anche la Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce tra i partner istituzionali di “GrandiDonne su Clubhouse”, l’iniziativa ideata e lanciata sulla popolare app vocale gratuita da “Donna Immagine Città” community promossa da Integronomia, Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi (INBB) ed Ergolab Unitus.

La Cpo provinciale, scelta dai promotori dell’iniziativa per la sua intensa attività sul territorio salentino, ha concesso il patrocinio al nuovo ciclo di incontri online, dedicato all’approfondimento dei temi del femminile e dei principali fenomeni economici e socio-culturali, insieme ad altre istituzioni, tra cui la Cpo della Provincia di Trento e la consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma Capitale, l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, UniTelmaSapienza, l’Università degli Studi di Roma.

“Abbiamo scelto di patrocinare e sostenere con grande convinzione questo progetto e desideriamo ringraziare sentitamente Sonia Marino, fondatrice di Donna Immagine Città, per averci coinvolto. Crediamo sia fondamentale promuovere spazi di confronto gratuiti, accessibili e capaci di fare rete oltre i confini territoriali. GrandiDonne affronta argomenti cruciali per la crescita culturale e sociale della nostra comunità: diritti civili, tutela della democrazia, sostenibilità e contrasto agli stereotipi di genere”, dichiara Anna Toma, presidente della Commissione Pari opportunità della Provincia di Lecce.

Il progetto “GrandiDonne su Clubhouse” affronta, attraverso il contributo di esperti, professionisti e attivisti, argomenti chiave della contemporaneità con una prospettiva di genere: geopolitica, tecnologia, scienza, etica. Obiettivo: promuovere le pari opportunità e contrastare gli stereotipi.

Il nuovo ciclo di incontri prenderà il via giovedì 15 ottobre, alle ore 21, sulla piattaforma vocale Clubhouse con il primo tavolo di confronto dal titolo “La pace è possibile? Tra storia e attualità”. Il progetto proseguirà con un ricco palinsesto di dibattiti di tipo radiofonico fino a giugno 2027. Questi i nuclei tematici del programma: Democrazia e Costituzione: riflessioni su libertà d’espressione, carcere, fine vita, intelligenza artificiale e diritto alla procreazione; Sostenibilità e Futuro: approfondimenti sulla sfida del clima, sulla mobilità e sulle nuove tecnologie nei contesti di conflitto; Società e Diritti: valore della cura, salute, equa sessualità, stereotipi di genere e movimenti femminili oltre i confini europei; Storia, Cultura e Cinema: percorsi tra storia, memoria ed evoluzione della figura femminile.

Per ascoltare gli interventi e partecipare al dibattito è necessario scaricare l’applicazione gratuita Clubhouse (disponibile per iOS e Android), registrare un account e accedere alla house GrandiDonne nell’orario dell’evento.