La ricetta del giorno: Tenerini ricotta e nutella

Dei buonissimi biscotti dal gusto irresistibile, con un morbido cuore al nutella e un guscio di pasta biscotto a base di ricotta. Vi ho già detto che sono senza uova ?!
Pochissimi ingredienti e pochi passaggi, vediamo insieme come si preparano:
Ingredienti:
200 g di ricotta
200 g di farina
100 g di zucchero
60 g di burro
1 cucchiaino di lievito per dolci
200 g di Nutella
Procedimento:
- preparate su un foglio di carta forno, 15 palline di nutella e lasciatele in freezer per 1/2 ore.
- Intanto occupatevi dell’impasto, versate la ricotta, la farina, lo zucchero e il burro morbido in una ciotola (oppure in planetaria) e iniziate a impastare.
- Aggiungete il lievito e impastate ancora .
- Riprendete le palline di nutella dal freezer e ora, con le mani, prendete una piccola parte dell’ impasto e formate una schiacciatina, poneteci al centro la pallina di nutella e richiudetela su se stessa.
- Infornate a 180°c per 15/20 min
https://www.instagram.com/parlamiconundolce/
Continua a leggere
- almanaccoL'almanacco di oggi 30 ottobre
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Spaghetti con alici e mollica di pane tostato
- almanaccoL'almanacco di oggi 29 ottobre
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Funghi cardoncelli trifolati (ricetta tipica pugliese)
- almanaccoL'almanacco di oggi 28 ottobre
- EnogastronomiaLa ricetta del giorno: Scaloppine al limone