La ricetta del giorno: Tenerini ricotta e nutella

Dei buonissimi biscotti dal gusto irresistibile, con un morbido cuore al nutella e un guscio di pasta biscotto a base di ricotta. Vi ho già detto che sono senza uova ?!

Pochissimi ingredienti e pochi passaggi, vediamo insieme come si preparano:

Ingredienti:

200 g di ricotta

200 g di farina

100 g di zucchero

60 g di burro

1 cucchiaino di lievito per dolci

200 g di Nutella

Procedimento:

preparate su un foglio di carta forno, 15 palline di nutella e lasciatele in freezer per 1/2 ore. Intanto occupatevi dell’impasto, versate la ricotta, la farina, lo zucchero e il burro morbido in una ciotola (oppure in planetaria) e iniziate a impastare. Aggiungete il lievito e impastate ancora . Riprendete le palline di nutella dal freezer e ora, con le mani, prendete una piccola parte dell’ impasto e formate una schiacciatina, poneteci al centro la pallina di nutella e richiudetela su se stessa. Infornate a 180°c per 15/20 min

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