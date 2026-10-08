La marijuana arriva via posta, sequestrato mezzo chilo di droga: denunciato un 52enne

MAGLIE (Lecce) – Quattrocentonovanta grammi di marijuana erano nascosti in un contenitore di metallo, a sua volta inserito in un plico appena ritirato in una ditta di spedizioni. A finire nei guai è un 52enne residente a Maglie, denunciato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente.

L’operazione è scattata nella mattina del 6 ottobre, quando gli agenti della Squadra Mobile di Lecce hanno ricevuto una segnalazione su un pacco dal forte odore, ritenuto compatibile con quello della marijuana. Sul posto sono intervenuti gli investigatori della Sezione Antidroga, che hanno osservato il destinatario mentre usciva dal deposito con il plico.

L’uomo ha raggiunto la propria automobile, ha sistemato il pacco sul sedile passeggero e lo ha aperto. Il controllo è scattato subito dopo. Alla domanda degli agenti, il 52enne ha sostenuto che il contenuto fosse un paio di occhiali da sole.

Una spiegazione che non ha convinto i poliziotti, anche per il forte odore proveniente da un contenitore metallico chiuso presente all’interno del plico. Le perquisizioni dell’uomo e della vettura non hanno fatto emergere altro materiale.

Il contenitore è stato quindi aperto negli uffici della Questura di Lecce, alla presenza del destinatario. Dentro è stata trovata una busta di cellophane con circa 490 grammi di marijuana.

La sostanza è stata sequestrata e sottoposta agli accertamenti della Polizia Scientifica, che ne ha confermato la natura stupefacente attraverso le analisi qualitative e quantitative. Per il 52enne è scattata la denuncia in stato di libertà.