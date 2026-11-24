Ingredienti per 4 persone
200 gr di trofie fresche
400 gr di frutti di mare misti
1 confezione di pomodori a pezzi
3 cucchiaini di olio evo
1 spicchio di aglio
2 cucchiai di vino bianco secco
1 mazzetto di prezzemolo fresco
sale q.b.
pepe q.b.
Procedimento:
In un’ampia padella antiaderente mettere l’olio, l’aglio in camicia e far sfumare;
aggiungere i frutti di mare ben lavati e scolati, farli insaporire per un paio di minuti e poi cuocere a fiamma moderata per circa 5 minuti;
Versare il vino e far evaporare a fiamma vivace;
aggiungere i pomodori a pezzi;
coprire con un coperchio e far cuocere per circa 10-15 minuti badando che il sugo non si asciughi il troppo. Qualora dovesse accadere, aggiungere 2 cucchiai di acqua.
Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata;
una volta cotta, scolarla e amalgamarla con il sugo aggiungendo il pepe e il prezzemolo tritato.
Alternativa: al posto del prezzemolo, si può aggiungere una spolverata di origano e al pepe nero può sostituire il pepe verde.
Claudia Forcignanò
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