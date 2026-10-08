La pittura di Carla Quarta in mostra alla Maccagnani a Lecce, Domenica 11 Ottobre

Lecce – Appuntamento con la cultura e con l’arte di Carla Quarta il prossimo 11 Ottobre, Domenica, alle 18,30, presso la Galleria Maccagnani di Lecce. La pittrice salentina presenterà le sue opere che echeggiano uno spirito naturalistico e vivido della realtà. Sarà presente chi ha seguito l’artista nella sua evoluzione, tra questi il Maestro Luigi Spano’. Appuntamento da non perdere per gli amanti di uno stile pittorico elegante e ricco di proiezioni cromatiche.
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