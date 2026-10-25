L’almanacco di oggi 25 ottobre

Il Santo del giorno: S. Crispino. Il proverbio di Mesciu Ronzu: N’ha fritti purpi! Significato: Ne ha fritti polpi! Espressione di solito riferita a una ragazza dai costumi lascivi.
– Sono nati in questo giorno
1825 Johann Strauss
1881 Pablo Picasso
1962 Chad Smith
– Proverbio
Chi vuol piacere alla plebe, deve farsi uguale ad essa
– Accadde oggi
1944 nascono i kamikaze: 5000 piloti giapponesi si lanciano con i lori aerei carichi di esplosivo contro le navi americane che assediavano le Filippine
– Scoperte
1980 Bill Gates inventa il programma operativo Ms/Dos