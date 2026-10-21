La ricetta del giorno: Risotto gorgonzola e fichi con cuore di burrata

Ingredienti:
Riso carnaroli (una tazzina per ogni persona)
100 gr di gorgonzola piccante
3 fichi secchi
50 gr di burrata
Olio evo
1 bicchiere di vino bianco
1 lt di brodo vegetale
Procedimento:
Scaldare un filo di olio in una padella antiaderente;
Lasciar tostare il riso;
Sfumare con il vino bianco;
Tagliare il gorgonzola e i fichi a pezzetti;
Bagnare il riso con un mestolo di brodo;
Versare nella padella metà fichi;
Mescolare;
Aspettare che assorba il liquido;
Aggiungere metà gorgonzola;
Versare un mestolo di brodo, girare e aspettare che sia assorbito dal riso;
Procedere così fino a quando il riso sarà cotto;
A cottura quasi ultimata aggiungere la restante parte di fichi e di gorgonzola;
Mantecare con un filo di olio (o burro) aggiungendo alcuni pezzi di burrata;
Impiattare e condire con un pezzo di burrata a centro piatto.
Servire caldo.
N.b. Per un gusto più deciso, si può sfumare il riso con mezzo bicchiere di rum anziché con il vino.
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