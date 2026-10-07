Olivicoltura, ottanta bambine e bambini inaugurano la raccolta 2026 nei campi di Olivami

SALENTO – Il 9 e 10 ottobre l’iniziativa di Associazione Olivami coinvolgerà le studentesse e gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Martano, Carpignano Salentino e Serrano. Raccolta, analisi sensoriale dell’olio e visita al frantoio per scoprire come nasce l’extravergine.

Saranno 80 le bambine e i bambini dell’Istituto Comprensivo Statale di Martano con Carpignano Salentino e Serrano a partecipare a RaccogliMi, l’iniziativa organizzata dall’Associazione Olivami per inaugurare l’olivagione 2026 e far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’ulivo e della produzione di olio attraverso un’esperienza diretta sul campo. L’appuntamento è fissato per venerdì 9 e sabato 10 ottobre tra gli uliveti di Carpignano Salentino e nel frantoio di Martano con due giornate dedicate alla raccolta del frutto, alla molitura e alla scoperta della cultura dell’olio extravergine di oliva.

Il primo appuntamento, venerdì 9 ottobre dalle 9:30, sarà dedicato alla raccolta delle olive. I volontari di Olivami coinvolgeranno le studentesse e gli studenti nell’attività agricola che comincerà con la distruzione dei “panari”, i piccoli contenitori realizzati dagli artigiani locali. A metà mattinata l’insolita merenda a base all’aria parte regalerà un vero e proprio percorso di degustazione dell’olio attraverso l’analisi sensoriale che terminerà con il condimento della frisa, prodotto simbolo della cultura gastronomica salentina.

Il giorno successivo, sabato 10 ottobre dalle 10:00, l’esperienza proseguirà in frantoio, dove le bambine e i bambini potranno seguire le diverse fasi della molitura e vedere da vicino come le olive raccolte vengono trasformare in olio extravergine.

RaccogliMi nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla realtà agricola del territorio attraverso un’esperienza concreta: non soltanto osservare, ma raccogliere, assaggiare, scoprire il percorso che porta dall’albero curato alla tavola.

“Con RaccogliMi vogliamo far vivere alle bambine e ai bambini un’esperienza completa e concreta, dichiara Simone Chiriatti, direttore dell’Associazione Olivami. Scopriranno che un campo colpito da Xylella può rinascere se c’è la volontà di immettere sul mercato un prodotto che sia anche il simbolo della resilienza di tanti contadini che ci hanno creduto. Formare le nuove generazioni al valore della terra e dei suoi frutti significa guardare al futuro agricolo con ottimismo e speranza. Con il coinvolgimento delle scuole della Grecìa salentina, RaccogliMi2026 vuole trasformare la raccolta delle olive in un momento di incontro tra generazioni, territorio e cultura agricola, offrendo alle studentesse e agli studenti la possibilità di conoscere direttamente una delle produzioni più identitarie del Salento”.