Lecce, Falcone prolunga

LECCE – Arriva il rinnovo di’ Wladimiro Falcone.
L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il calciatore Wladimiro Falcone fino al 30 giugno 2029.
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