L’almanacco di oggi 24 ottobre

Il Santo del giorno: S. Antonio Maria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Né de venere né de marte nò ssè sposa e nò ssè parte, nò ssè dà princìpiu all’arte. Significato: Né di venere né di marte non si sposa né si parte né si dà inizio ad arte.

– Sono nati in questo giorno

1947 Kevin Kline

1948 Ezio Mauro

1980 Monica

– Proverbio

Quando piove e tira vento, serra l’uscio e stai dentro

– Accadde oggi

1945 con l’adesione delle maggiori potenze mondiali nasce l’ONU: l’organizzazione delle nazioni unite

– Scoperte

1977 Mary Leakey scopre impronte fossili di 3.750.000 anni fa