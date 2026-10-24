L’almanacco di oggi 24 ottobre

Il Santo del giorno: S. Antonio Maria. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Né de venere né de marte nò ssè sposa e nò ssè parte, nò ssè dà princìpiu all’arte. Significato: Né di venere né di marte non si sposa né si parte né si dà inizio ad arte.
– Sono nati in questo giorno
1947 Kevin Kline
1948 Ezio Mauro
1980 Monica
– Proverbio
Quando piove e tira vento, serra l’uscio e stai dentro
– Accadde oggi
1945 con l’adesione delle maggiori potenze mondiali nasce l’ONU: l’organizzazione delle nazioni unite
– Scoperte
1977 Mary Leakey scopre impronte fossili di 3.750.000 anni fa