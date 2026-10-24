La ricetta del giorno: mozzarelle in carrozza

Ingredienti per 4 persone
8 fette pancarré
4fette di mozzarella tagliare spesse
3 uova
2 cucchiai di latte
4 fette di prosciutto cotto
Farina per impanare q.b.
Sale
Olio per friggere
Procedimento
Togliere la crosta del pane;
Tagliare la mozzarella a fette spesse e grandi quanto il pane;
Mettere le fette su carta assorbente;
Mettere una fetta di mozzarella tra due fette di pane;
Aggiungere una fetta di prosciutto;
Premere i bordi cercando di sigillarli;
Sbattere l’uovo con il latte, salare e pepare;
Passare uniformemente i sandwich nell’uovo battuto, compresi i bordi.
Attendete qualche minuto in modo che il pane assorba il composto;
Passare i toast nella farina.
Per evitare che la mozzarella si sciolga durante la cottura passare i bordi nella farina e poi bagnarli velocemente in acqua fredda, in modo da sigillarli.
Friggere i toast di mozzarella due per volta lasciandoli dorare bene da entrambi i lati.
Servire caldi.
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