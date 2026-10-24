La ricetta del giorno: mozzarelle in carrozza

Ingredienti per 4 persone

8 fette pancarré

4fette di mozzarella tagliare spesse

3 uova

2 cucchiai di latte

4 fette di prosciutto cotto

Farina per impanare q.b.

Sale

Olio per friggere

Procedimento

Togliere la crosta del pane;

Tagliare la mozzarella a fette spesse e grandi quanto il pane;

Mettere le fette su carta assorbente;

Mettere una fetta di mozzarella tra due fette di pane;

Aggiungere una fetta di prosciutto;

Premere i bordi cercando di sigillarli;

Sbattere l’uovo con il latte, salare e pepare;

Passare uniformemente i sandwich nell’uovo battuto, compresi i bordi.

Attendete qualche minuto in modo che il pane assorba il composto;

Passare i toast nella farina.

Per evitare che la mozzarella si sciolga durante la cottura passare i bordi nella farina e poi bagnarli velocemente in acqua fredda, in modo da sigillarli.

Friggere i toast di mozzarella due per volta lasciandoli dorare bene da entrambi i lati.

Servire caldi.