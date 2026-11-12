SGM, firmato l’accordo sindacale: aumentano buoni pasto, indennità e premio di risultato

LECCE – Si è svolta oggi, presso la sede aziendale, la riunione tra SGM e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FAISA CISAL, UIL Trasporti, CISL e UGL. Al termine di un ampio e approfondito confronto, in continuità con quanto emerso nei precedenti incontri, è stato sottoscritto un accordo che migliora le condizioni previste dall’accordo aziendale già in vigore e garantisce ai lavoratori di SGM la possibilità di continuare a beneficiare del premio di risultato per l’anno in corso e per il prossimo triennio. Anche in considerazione dell’attuale contesto sociale e delle difficoltà economiche che interessano la generalità dei lavoratori in Italia, l’intesa prevede un significativo aumento del buono pasto, che passa da 5 a 8 euro, insieme all’introduzione di un’indennità di 5 euro per la prima ripresa del servizio e all’aumento a 8 euro dell’indennità già prevista per ciascuna delle riprese successive.

Per quanto riguarda il premio di risultato, l’accordo ne mantiene l’impostazione attuale e prevede, per il prossimo triennio, un incremento del 15%. A questo si aggiunge un nuovo obiettivo legato al miglioramento dei risultati della soddisfazione degli utenti, rilevata attraverso la customer satisfaction. Tali scelte nascono dalla consapevolezza, condivisa tra le parti, che la qualità del servizio sia un elemento sul quale è necessario offrire garanzie all’utenza. Le misure concordate esprimono, quindi, la volontà comune di incentivare un miglioramento costante del servizio erogato, consentendo ai lavoratori di beneficiare di un possibile incremento del premio.

Fortemente voluto dalle parti, l’accordo rappresenta un risultato importante sia per la tutela economica dei lavoratori, sia per il miglioramento del servizio reso alla cittadinanza di Lecce.

“La sottoscrizione di un accordo con tutte le organizzazioni sindacali presenti in azienda è motivo di grande soddisfazione. Arriviamo a questa intesa dopo mesi difficili, nei quali le relazioni sindacali si erano inasprite. Il risultato di oggi è frutto di un lavoro intenso, anche da parte delle organizzazioni sindacali, e della volontà di dare risposte alle legittime rivendicazioni e aspettative dei lavoratori”, sottolinea Damiano D’Autilia, presidente di SGM.

“Questo accordo rappresenta un punto di arrivo rispetto a tanti temi rimasti aperti, ma anche un punto di partenza. Una società come SGM, che opera al servizio del territorio e punta a offrire servizi di qualità, deve coinvolgere i propri lavoratori in questo obiettivo e riconoscerne concretamente il contributo. Abbiamo anche stipulato convenzioni con oltre 20 operatori economici del territorio che hanno accolto la nostra richiesta di consentire al personale l’utilizzo dei propri servizi igienici. Grazie alla loro disponibilità, siamo riusciti a superare anche questa criticità”, conclude D’Autilia.

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’accordo raggiunto oggi, dopo una fase segnata anche da momenti di attrito con l’azienda”, dichiara Francesco Demarindis della UIL Trasporti Lecce. “È un risultato importante, che riconosce i sacrifici fatti dai lavoratori nell’ultimo periodo e offre una risposta concreta al caro vita. Questa intesa rappresenta anche un primo passo per il rilancio delle relazioni tra azienda e organizzazioni sindacali”.