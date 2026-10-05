Oltre la firma, l’alleanza educativa si costruisce: scuola, famiglia e l’associazione nazionale pedagogisti italiani al confronto in Senato

ROMA – La corresponsabilità educativa non può esaurirsi in una firma apposta in calce a un documento, non è un adempimento formale, né un principio da richiamare soltanto nelle occasioni istituzionali, è un processo da costruire e agire quotidianamente, attraverso il dialogo, l’ascolto e l’assunzione condivisa di responsabilità tra famiglia, scuola e comunità educante. È questo il cuore del convegno “Costruire corresponsabilità educativa, istituzioni, professioni e ricerca a confronto”, in programma martedì 6 ottobre 2026, dalle 9.30 alle 13.00, a Roma, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro, in Piazza Capranica 72, su iniziativa del presidente della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, Senatore Roberto Marti. Un appuntamento che porta al centro del confronto istituzionale una questione fondamentale: come trasformare l’alleanza tra scuola e famiglia in una pratica educativa concreta, continuativa e condivisa, capace di accompagnare in maniera sistemica e strutturata la crescita dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze.

La famiglia in questo riveste un ruolo primario nell’educazione dei figli, riconosciuto anche nel quadro costituzionale, mentre la scuola concorre al loro percorso di istruzione, formazione e crescita, due realtà con funzioni e responsabilità distinte, ma chiamate a dialogare e a cooperare affinché il percorso educativo possa svilupparsi in maniera armonica e coerente. La sfida è, dunque, superare una concezione meramente formale del rapporto scuola-famiglia e fare del Patto educativo di corresponsabilità l’espressione concreta di una relazione fondata sulla partecipazione, sulla fiducia reciproca e sull’assunzione di responsabilità. Famiglia e scuola, sono così chiamate a condividere strategie, azioni e percorsi capaci di mettere realmente al centro la persona in crescita, in questo scenario assume particolare rilievo il contributo delle professionalità pedagogiche, chiamate a mettere a disposizione competenze specifiche per leggere i bisogni educativi, sostenere le relazioni e favorire la costruzione di percorsi condivisi tra i diversi soggetti coinvolti. Al confronto porterà il proprio contributo anche l’ANPE – Associazione Nazionale Pedagogisti Italiani, presente nelle diverse sessioni della mattinata, il presidente nazionale ANPE, dottoressa Maria Angela Grassi, interverrà nella sessione tematica dedicata a “Per una corresponsabilità educativa fondata su collaborazione, professionalità e conoscenza”, il suo sarà un intervento introduttivo e di saluto, attraverso il quale porterà nel confronto istituzionale il punto di vista dell’Associazione e delle professioni pedagogiche, una dimensione fortemente legata all’esperienza sul campo caratterizzerà invece l’intervento della dott.ssa Tiziana Conte, consigliera nazionale ANPE e pedagogista pugliese, che prenderà parte alla sessione “Esperienze di corresponsabilità educativa”.

La Conte porterà al tavolo esperienze agite e buone pratiche educative che hanno favorito la realizzazione di una collaborazione effettiva tra scuola e famiglia, mostrando come principi e intenzioni possano tradursi in interventi, relazioni e percorsi concretamente vissuti nelle comunità educative. Alla tavola rotonda dedicata a “Ricerca pedagogico-educativa e professionalità pedagogiche come risorse necessarie per la scuola e la comunità” parteciperà, per l’ANPE anche la dott.ssa Paola Daniela Virgilio, vicepresidente nazionale dell’Associazione, nell’ambito di un confronto che vedrà dialogare rappresentanti dell’accademia e delle associazioni professionali.

La presenza dell’ANPE nelle diverse articolazioni del convegno sottolinea il valore della competenza pedagogica come risorsa per la scuola, la famiglia e la comunità, soprattutto nella costruzione e nel sostegno di relazioni educative capaci di prevenire frammentazioni e favorire un’autentica condivisione delle responsabilità. Il programma della mattinata si aprirà con i saluti istituzionali del senatore Roberto Marti e proseguirà con la sessione tematica coordinata dal professor Maurizio Sibilio, presidente FERE – Federazione Società Scientifiche Ricerca Educativa, seguiranno le esperienze di corresponsabilità educativa e la tavola rotonda introdotta e moderata dalla professoressa Renata Viganò, alla quale prenderanno parte rappresentanti del mondo accademico e delle associazioni professionali.

Le conclusioni e il saluto istituzionale saranno affidati, secondo il programma, al Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, il messaggio che attraverserà l’intera giornata è chiaro: nessuna istituzione educativa può affrontare da sola la complessità dei bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza contemporanee, famiglia, scuola, professionisti e comunità sono chiamati, nel rispetto delle rispettive funzioni, a riconoscersi come parti di una responsabilità che ha al centro la crescita delle nuove generazioni. Perché un patto si può firmare in pochi minuti, un’alleanza educativa, invece, si costruisce nel tempo: nelle scelte, nelle relazioni, nella capacità di ascolto e nelle azioni quotidiane attraverso cui gli adulti assumono, insieme, la responsabilità di accompagnare bambini e ragazzi verso il futuro.