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Oltre la firma, l’alleanza educativa si costruisce: scuola, famiglia e l’associazione nazionale pedagogisti italiani al confronto in Senato

Il 6 ottobre a Roma l’iniziativa “Costruire corresponsabilità educativa”. Istituzioni, università, ricerca e professioni pedagogiche a confronto. Per l’ANPE interverranno il presidente nazionale Maria Angela Grassi, la consigliera nazionale Tiziana Conte e la vicepresidente nazionale Paola Daniela Virgilio.

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