Operazione antidroga a Melissano: gli arrestati in silenzio negli interrogatori davanti al giudice

MELISSANO (Lecce) – Come accade di sovente nelle maxi inchieste antidroga scelgono la via del silenzio anche gli otto soggetti arrestati nei giorni scorsi nell’ultima operazione messa a segno dai militari della Guardia di finanza che ha smantellato un sodalizio specializzato nel traffico di stupefacenti. Bocche cucite, davanti al gip Angelo Zizzari, in carcere, per il presunto capo: ovvero come raccontano gli investigatori, Salvatore Caputo, 49 anni, di Melissano, assistito dall’avvocato Giuseppe Presicce.

In silenzio anche Vito Paolo Vacca, 31enne di Racale, rappresentato dall’avvocato Francesco Fasano; Antonio Bello Rizzo, 30, difeso dagli avvocati Ladislao Massari e Giuseppe Presicce. In silenzio anche Tommasa Isabella Venosa, moglie del presunto capo clan, assistita dall’avvocato Giuseppe Presicce; Gabriele Colazzo, 24enne di Racale assistita dall’avvocata Sonia Mascia Cavalera e Santo Claudio Seclì, 59 anni di Alliste, difeso dall’avvocato Simone Viva. Stessa scelta adottata da Biagio Manni, il 58enne di Melissano, noto perché autore di una presunta estorsione al sindaco del paese e ad altri commercianti, difeso dagli avvocati Silvio e Giorgio Caroli; Gabriele Potenza, 26 anni, Melissano, assistito dall’avvocato Giuseppe Presicce.

Nella stessa indagine sono stati collocati ai domiciliari Diego Antonio e Syria Caputo, rispettivamente di 31 e 24 anni, figli di Caputo e Jasmine Rizzo, 25 anni, di Melissano, difesi dall’avvocato Giuseppe Presicce. Per loro, il faccia a faccia con il gip è previsto per lunedì.