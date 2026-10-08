Riforma Legge elettorale, Congedo: altra promessa mantenuta

“Oggi vincono gli italiani. Con la nuova legge elettorale, gli italiani potranno scegliere tutto: partito, coalizione, programma, premier da porre al vaglio del Presidente della Repubblica e il proprio parlamentare. Grazie a Giorgia Meloni ed a Fratelli d’Italia, riaffermiamo la sovranità popolare e superiamo il teatrino della sinistra e delle quote rosa, che mortificano le capacità delle donne.
A chi ci voleva divisi, abbiamo dimostrato che il centrodestra è unito e compatto. Con questa riforma diamo stabilità all’Italia e rispondiamo a richieste storiche, garantendo finalmente il voto fuori sede per studenti, lavoratori e caregiver.
Con oggi, finalmente, diciamo basta ai giochi di palazzo e a governi creati ad hoc nel segreto delle stanze, tanto cari alla sinistra. Altra promessa mantenuta.” Così Saverio Congedo, deputato di Fratelli d’Italia.
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