LECCE – Le chiome arrivavano ai balconi, alcuni rami erano spezzati e le radici avevano sollevato l’asfalto in più punti. Sono le condizioni segnalate nel tempo da residenti, titolari di esercizi pubblici e operatori del mercato di via Bari, a Lecce, che il Comune e Lupiae Servizi richiamano per spiegare l’entità delle potature lungo il viale. Dopo le segnalazioni e le richieste di accesso agli atti, l’assessore all’Ambiente Severo Martini e il presidente di Lupiae Servizi Luca Pasquino intervengono con una nota congiunta.

Tra le ragioni dell’intervento indicano anche la presenza della pista ciclabile sotto il filare e il fatto che, secondo quanto riferiscono, i pini non venivano potati da circa dieci anni. “In merito alle recenti segnalazioni e richieste di accesso agli atti riguardanti gli interventi di potatura dei pini lungo via Bari, l’amministrazione comunale e Lupiae Servizi intendono chiarire alla cittadinanza le ragioni che hanno reso necessario il provvedimento. La decisione di procedere con una potatura incisiva risponde a esigenze prioritarie di sicurezza pubblica. Nel tempo sono arrivate numerose segnalazioni da residenti, titolari di esercizi pubblici e operatori dell’area mercatale sulle condizioni degli alberi. Le chiome, molto folte, raggiungevano i balconi delle abitazioni, alcuni rami erano spezzati o cadenti e la crescita delle radici aveva compromesso ampi tratti di asfalto. Queste condizioni hanno reso necessario alleggerire le chiome, anche perché lungo il viale non si eseguivano potature da circa dieci anni e la pista ciclabile corre proprio sotto il filare, rendendo particolarmente importante la sicurezza di chi la percorre.

La crescente frequenza di episodi meteorologici estremi ha rafforzato la scelta di sfoltire le chiome per prevenire rischi per l’incolumità pubblica. Una chioma troppo pesante e sbilanciata è infatti più esposta al cosiddetto ‘effetto vela’ durante i temporali e in presenza di forti raffiche di vento. Il diradamento e l’accorciamento dei rami riducono sensibilmente il rischio di caduta di alberi particolarmente esposti a questo fenomeno. Il pino ha radici superficiali, come mostra l’asfalto di via Bari, rialzato e danneggiato in più punti. La superficialità delle radici limita l’ancoraggio al suolo, mentre un fusto alto e una chioma folta amplificano l’effetto vela in presenza di forti raffiche. Riequilibrare la parte aerea dell’albero rispetto all’apparato radicale migliora la stabilità dell’esemplare e contribuisce a prevenire eventuali schianti.

Tutte le potature in città vengono eseguite secondo le modalità indicate nella relazione redatta da un agronomo. In via Bari è stato adottato il cosiddetto ‘taglio di soppressione’, o diradamento, che consiste nell’eliminazione completa di alcuni rami o branche. Si ricorre a questa tecnica quando la chioma è molto densa e sviluppata e occorre ristabilire un rapporto equilibrato con l’apparato radicale per consolidare la stabilità strutturale degli alberi. L’intervento ha comportato anche la rimozione dei rami secchi, malati o strutturalmente deboli, così da prevenire la diffusione di parassiti e malattie fungine e favorire una ricrescita più sana ed equilibrata nel medio e lungo periodo. L’amministrazione comunale e Lupiae Servizi comprendono l’impatto visivo che un intervento di questa portata può avere inizialmente sui cittadini.

Ribadiscono che i tagli sono stati eseguiti nel pieno rispetto dei protocolli arboricolturali vigenti, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità dei residenti e dei passanti e preservare la vita degli alberi negli anni a venire. Gli uffici tecnici comunali e Lupiae Servizi restano a disposizione della cittadinanza per ulteriori approfondimenti”.