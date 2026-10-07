Scuola e salute, nuova edizione del Catalogo regionale: 13 nuovi progetti e adesioni in crescita

Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e INAIL Puglia hanno presentato il “Catalogo Scuola e Salute 2026/2027” e i progetti della nuova edizione: tante le novità, con particolare attenzione ai temi del benessere mentale, dell’affettività e della sessualità. Un’iniziativa in crescita, con l’83% in più di studenti e studentesse partecipanti rispetto all’edizione precedente.

Un’offerta che cresce, si amplia e continua a rinnovarsi: è quella del Catalogo Scuola e Salute, lo strumento attraverso cui Regione Puglia, Ufficio Scolastico Regionale e Aziende Sanitarie Locali mettono a disposizione delle comunità scolastiche percorsi rivolti a studenti e studentesse, docenti e famiglie. I risultati raggiunti e le novità della nuova edizione sono stati presentati il 7 ottobre nella sede del Dipartimento Salute e Benessere della Regione Puglia.

La nuova edizione amplia ulteriormente l’offerta, con 13 nuovi progetti.

Particolare attenzione è dedicata al benessere mentale e alla dimensione emotiva, ai comportamenti a rischio e alla consapevolezza sessuale, con percorsi che affrontano i cambiamenti dell’adolescenza, gli stili di vita, la cultura del consenso e il rispetto dei confini personali, promuovendo il confronto e contrastando tabù, falsi miti e disinformazione digitale. Alcuni progetti prevedono inoltre il coinvolgimento di diverse figure professionali, dai ginecologi agli psicologi, dagli avvocati alle ostetriche, dagli assistenti sanitari ai medici igienisti e agli specialisti di diverse discipline. I progetti avvicinano le nuove generazioni ai servizi di prevenzione e promozione della salute e favoriscono la conoscenza dei servizi sociosanitari territoriali. Sul fronte del benessere mentale, le nuove proposte lavorano sullo sviluppo delle competenze emotive e relazionali, sul riconoscimento precoce delle situazioni di disagio, sull’ascolto e sull’empatia, coinvolgendo anche docenti, famiglie e studenti.

In questo quadro si inserisce anche il contributo dell’INAIL Puglia che, nell’ambito della collaborazione interistituzionale, promuove i progetti “Tra multiverso, palco e realtà: @ scuola di prevenzione” e “Gli ScacciaRischi: le Olimpiadi della prevenzione”, rivolti alle comunità scolastiche del territorio.

“La crescita della partecipazione ci dice quanto sia importante portare questi temi a scuola. Offrire a ragazze e ragazzi strumenti per prendersi cura della propria salute e fare scelte più consapevoli significa investire sulla prevenzione e sulla promozione della salute. Il Catalogo ci permette di farlo attraverso proposte diverse, costruite insieme al mondo della scuola e dedicate ai diversi aspetti della salute” ha dichiarato l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Donato Pentassuglia.

“La diffusione della cultura della prevenzione rappresenta un investimento strategico per il futuro del nostro Paese. In questa prospettiva si inserisce il Protocollo d’Intesa recentemente rinnovato tra Regione Puglia e INAIL Puglia, che rafforza l’impegno comune nella promozione della salute e della sicurezza attraverso azioni condivise e progetti innovativi. In tale cornice, iniziative come “Tra multiverso, palco e realtà: @ scuola di prevenzione” e “Gli ScacciaRischi: le Olimpiadi della prevenzione” consentono di avvicinare le nuove generazioni ai temi della salute e della sicurezza con linguaggi capaci di coinvolgerle e renderle protagoniste. Solo costruendo consapevolezza fin dall’età scolastica possiamo contribuire a formare cittadini e lavoratori più attenti, responsabili e orientati alla tutela della propria salute e di quella degli altri», ha dichiarato il direttore regionale INAIL Puglia, Daniele Leone.

A confermare la crescita del Catalogo sono anche i dati sulla partecipazione. Nell’anno scolastico 2025/2026, infatti, hanno aderito oltre 147mila studenti e studentesse, con un incremento dell’83% rispetto all’edizione precedente, che aveva coinvolto circa 80mila partecipanti.

Nell’edizione 2025/2026, infatti, i 63 progetti presenti hanno affrontato argomenti diversi. Le circa 1000 manifestazioni di interesse raccolte lo scorso anno mostrano inoltre l’interesse delle scuole alle proposte del Catalogo: circa 763, pari al 76%, sono relative a progetti regionali e 236 a progetti di ambito provinciale. Tra quelli che hanno raccolto il maggior numero di adesioni figurano “Stretching in classe”, dedicato alla promozione del movimento e degli stili di vita attivi, con 127 manifestazioni di interesse; “La strada non è una giungla”, dedicato all’educazione alla sicurezza stradale, con 95; e “A scuola di sorriso”, dedicato alla prevenzione attraverso l’igiene orale e le corrette abitudini alimentari, con 87.

Il Catalogo nasce dalla collaborazione tra il sistema sanitario regionale e il mondo della scuola, rafforzata dal Protocollo d’intesa rinnovato nell’ottobre 2024 dall’Assessorato alla Salute della Regione Puglia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Le proposte coinvolgono l’intera comunità scolastica e affrontano temi legati alla salute, alla sicurezza e al benessere, attraverso percorsi educativi pensati per i diversi ordini e gradi scolastici.

Come ha ricordato Giuseppe Silipo, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia: «Il Catalogo ha saputo, per molti versi, precorrere i tempi, anticipando la visione strategica dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione e del Merito. Per la Scuola, questo strumento ha tradotto in azioni concrete e capillarmente diffuse sul territorio pugliese il mandato ministeriale che, attraverso l’Educazione Civica, individua nella Salute il perno della formazione dei giovani cittadini. La costante crescita delle adesioni ai progetti conferma l’attualità dei temi e il forte interesse delle istituzioni scolastiche: siamo al fianco delle scuole, delle studentesse e degli studenti, dei docenti e dei dirigenti, pronti a rilanciare con entusiasmo il valore di questa sinergia».

Il lavoro costruito negli anni prosegue quindi con la nuova edizione 2026/2027, che raccoglie l’esperienza maturata e la traduce anche in nuove proposte per la comunità scolastica.

Tutte le informazioni sui progetti, sulle modalità di adesione e il Catalogo Scuola e Salute in formato digitale sono disponibili nella pagina dedicata nella sezione Prevenzione del portale regionale Puglia Salute rpu.gl/catalogo-scuola .