Sosta a Lecce, Vespucci al Comune: «Parcheggiamo fuori dal centro. Ma chi ci garantisce di arrivare puntuali al lavoro?»

LECCE – «Cara Amministrazione, accettiamo per un momento il vostro ragionamento: meno automobili nel centro cittadino, maggiore utilizzo dei parcheggi di interscambio e del trasporto pubblico. Un obiettivo condivisibile. Ma adesso rispondete a una domanda semplice: come garantirete a chi lavora di raggiungere puntualmente la propria destinazione?».

Marco Vespucci torna sul nuovo Piano della sosta a Lecce e, dopo aver chiesto il rinvio degli aumenti almeno fino al termine delle festività natalizie e presentato sei proposte correttive, porta il confronto su una questione concreta: non soltanto quanto costerà parcheggiare, ma quanto tempo sarà necessario per raggiungere il proprio posto di lavoro.

«Facciamo un esempio. Domani mattina lascio la mia automobile al Foro Boario, a Settelacquare o in un altro parcheggio di interscambio. Quanto dovrò aspettare prima che arrivi il mezzo pubblico? Quanto impiegherò per raggiungere il centro? Posso ragionevolmente contare su un collegamento che mi consenta di arrivare al lavoro in dieci minuti, oppure dovrò prevedere tempi molto più lunghi?».

Domande che, secondo Vespucci, meritano risposte fondate su dati concreti.

«Non basta indicare un parcheggio sulla mappa e una fermata dell’autobus nelle vicinanze per poter parlare di alternativa efficiente. Occorre conoscere le frequenze delle corse, la disponibilità dei mezzi, l’affidabilità del servizio e i tempi effettivi di percorrenza, soprattutto negli orari di ingresso e uscita dal lavoro».

Il costo che non compare sul ticket: il tempo delle famiglie

«Pensiamo a un padre o a una madre che ogni mattina deve accompagnare i figli a scuola e poi raggiungere il lavoro a un orario preciso. Se per risparmiare sul parcheggio dovesse essere costretto a uscire di casa cinquanta o sessanta minuti prima, chi restituirebbe quel tempo alla sua famiglia?».

Vespucci pone quindi una questione che va oltre il semplice aumento delle tariffe.

«Siamo abituati a calcolare il costo della sosta in euro, ma raramente consideriamo il valore del tempo. Anche il tempo sottratto alla famiglia, al riposo o alla propria organizzazione personale rappresenta un costo reale, sebbene non compaia su nessuna ricevuta».

Poi un ulteriore interrogativo sulle condizioni di utilizzo dei parcheggi di interscambio.

«E quando piove? Chi lascia l’automobile lontano dal centro trova pensiline e ripari adeguati? Può contare su collegamenti frequenti oppure rischia lunghe attese sotto la pioggia? È ragionevole chiedere a un lavoratore di scegliere un sistema alternativo senza prima verificare che possa utilizzarlo in condizioni dignitose anche nelle giornate di maltempo?».

«La mobilità sostenibile deve rappresentare un miglioramento della qualità della vita, non trasformarsi in una complicazione aggiuntiva per chi deve conciliare lavoro e responsabilità familiari».

Carburanti, bollette e parcheggi: il peso sulle famiglie

Il nuovo sistema della sosta si inserisce inoltre in un contesto nel quale molte famiglie devono già confrontarsi con il peso delle spese quotidiane, dai carburanti all’energia elettrica.

«Chi raggiunge Lecce per lavorare deve rispettare un orario, aprire un’attività, raggiungere un ufficio o prestare servizio. Quando una spesa si ripete cinque giorni alla settimana, anche un aumento apparentemente contenuto può diventare significativo su base mensile e annuale».

«Non possiamo chiedere alle famiglie di assorbire continuamente nuovi costi senza valutarne l’effetto complessivo. E soprattutto non possiamo considerare equivalenti chi parcheggia occasionalmente e chi ha bisogno dell’automobile ogni giorno per lavorare».

Abbonamenti per i lavoratori: almeno non aumentiamo quelli esistenti

Vespucci ribadisce una delle sei proposte già presentate: prevedere agevolazioni dal lunedì al venerdì nelle zone Blu e Verde per chi svolge un’attività lavorativa a Lecce, includendo dipendenti a tempo determinato e indeterminato, autonomi e professionisti.

«Se oggi non esistessero le condizioni economiche per introdurre nuove agevolazioni, chiedo almeno di valutare il mantenimento degli attuali costi degli abbonamenti per chi lavora. Non aumentare una spesa può già rappresentare una forma concreta di tutela».

Parallelamente, torna la proposta di rafforzare i collegamenti tra parcheggi di interscambio e centro cittadino, attraverso formule integrate e convenienti per i pendolari.

La settima proposta: una sperimentazione nei weekend e nei festivi

Accanto alle sei proposte già avanzate, Vespucci introduce una nuova ipotesi: valutare una fase sperimentale del sistema tariffario, applicando inizialmente le nuove tariffe e le nuove regole della sosta soltanto nei fine settimana e nei giorni festivi, nelle aree e secondo le modalità in cui ciò risulti tecnicamente e giuridicamente possibile.

Nei giorni lavorativi, invece, verrebbero temporaneamente mantenute le condizioni attuali, in attesa di una verifica dei risultati e dell’effettiva disponibilità di alternative per i pendolari.

«Perché non iniziare dai weekend e dai giorni festivi? Sarebbe un modo per introdurre gradualmente il cambiamento, consentendo all’Amministrazione di verificare il funzionamento del nuovo sistema e ai cittadini di familiarizzare con le nuove regole, senza incidere immediatamente sulla quotidianità di chi raggiunge Lecce per lavorare».

La proposta prevede una fase transitoria di durata definita, accompagnata dalla raccolta di dati sui sistemi di pagamento, sulla segnaletica, sull’utilizzo degli stalli e sulle eventuali criticità riscontrate.

La sperimentazione dovrebbe essere affiancata da verifiche specifiche sui collegamenti nei giorni feriali, poiché le esigenze di mobilità dei lavoratori non coincidono necessariamente con quelle del fine settimana.

«Non si tratta di rinunciare al Piano né di bloccare i lavori programmati. Si tratta di distinguere la realizzazione delle infrastrutture dall’applicazione immediata di tutte le nuove tariffe. L’Amministrazione avrebbe il tempo di correggere eventuali problemi e i cittadini potrebbero adattarsi progressivamente al cambiamento».

La domanda all’Amministrazione: risposte prima degli aumenti

«A questo punto rivolgo una richiesta precisa al Comune di Lecce: siete disposti a rendere pubblici i tempi effettivi di percorrenza, le frequenze e i dati sulla puntualità dei collegamenti dai parcheggi di interscambio? Siete disponibili a valutare abbonamenti agevolati per i lavoratori, o almeno a mantenere invariati quelli esistenti? E intendete esaminare la possibilità di una fase sperimentale nei weekend e nei festivi, prima di estendere le nuove tariffe ai giorni lavorativi?».

Vespucci sottolinea che non si tratta di chiedere l’abbandono del Piano o di mettere in discussione la necessità di una mobilità più sostenibile.

«Se i collegamenti sono efficienti, dimostriamolo con i numeri. Se invece emergono criticità, affrontiamole prima di trasferirne le conseguenze sui cittadini. Non serve contrapporre chi vuole fermare tutto a chi vuole procedere senza modifiche. Serve capire quali correttivi siano realmente possibili».

«Il principio è condivisibile. Ma tempi e tutele meritano una riflessione»

«Ridurre il traffico, migliorare la rotazione dei parcheggi e incentivare il trasporto pubblico sono obiettivi condivisibili. Ma un obiettivo corretto non rende automaticamente adeguati i tempi e le modalità con cui viene perseguito».

«Le sette proposte che ho avanzato meritano almeno una valutazione nel merito. Non pretendo che vengano accolte tutte, ma credo sia legittimo chiedere che venga spiegato quali interventi siano realizzabili, quali richiedano approfondimenti e quali eventualmente non lo siano».

Infine, un ultimo messaggio all’Amministrazione:

«Non chiedo di fermare i lavori. Chiedo di non lasciare indietro chi lavora. Prima di aumentare il costo della sosta bisogna verificare che le alternative siano realmente utilizzabili. Altrimenti il rischio è chiedere ai cittadini di pagare di più per parcheggiare oppure di sacrificare ogni giorno una parte del proprio tempo per raggiungere il lavoro».

«Il cittadino viene prima di tutto: prima dei cronoprogrammi, prima delle contrapposizioni politiche e prima della fretta di applicare un provvedimento. Un’Amministrazione non deve soltanto prendere decisioni, ma creare le condizioni affinché i cittadini possano affrontarle senza subirne inutilmente le conseguenze».

«Un Piano della mobilità non si giudica soltanto da quante strisce blu vengono realizzate, ma da quanto riesce a migliorare la vita di chi quella città la vive ogni giorno».