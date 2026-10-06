Sosta a Lecce, Vespucci: “Andiamo oltre lo scontro sugli aumenti: sei proposte per migliorare il Piano”

LECCE – Dopo la richiesta avanzata nei giorni scorsi di posticipare almeno fino al termine delle festività natalizie l’entrata in vigore delle nuove tariffe degli stalli comunali, Marco Vespucci, Amministratore delegato NEXT SRL, che esprime le esigenze di numerosi commercianti in città, torna sul tema e prova ad allargare il confronto, mettendo sul tavolo sei proposte rivolte all’Amministrazione e aperte al contributo di cittadini, lavoratori e attività economiche. La questione dei parcheggi è ormai entrata pienamente anche nel dibattito politico cittadino, con posizioni differenti sull’opportunità di procedere con il nuovo sistema o sospenderne l’entrata in vigore. Per Vespucci, tuttavia, proprio il confronto di questi giorni può diventare l’occasione per spostare l’attenzione dal solo tema degli aumenti alle possibili soluzioni. “Non credo sia utile trasformare la sosta nell’ennesimo terreno di scontro tra maggioranza e opposizione. Il nuovo sistema nasce da un percorso amministrativo che viene da lontano. Più che discutere oggi sulla paternità delle scelte, credo sia utile chiedersi se esistano margini per migliorarle. Ai cittadini interessa soprattutto sapere quanto dovranno pagare, quali alternative avranno e se le loro esigenze quotidiane saranno tenute in considerazione”.

⁠ ⁠Zone Blu e Verde: tutelare chi parcheggia per lavorare

La prima proposta riguarda chi raggiunge quotidianamente Lecce per motivi di lavoro e deve lasciare l’automobile parcheggiata per diverse ore. L’ipotesi è garantire, almeno nelle zone Blu e Verde, condizioni agevolate dal lunedì al venerdì per chi svolge stabilmente la propria attività lavorativa nel Comune di Lecce, includendo lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato, autonomi e professionisti. Non sarebbe necessariamente indispensabile introdurre nuovi sconti. Un primo intervento potrebbe consistere semplicemente nel mantenere invariato il costo degli abbonamenti, evitando che gli aumenti incidano anche su chi sostiene quotidianamente questa spesa per raggiungere il proprio posto di lavoro. “Chi parcheggia occasionalmente affronta l’aumento una volta. Chi raggiunge Lecce in automobile cinque giorni alla settimana sostiene quella spesa centinaia di volte durante l’anno. Se oggi non fosse possibile ridurre il costo degli abbonamenti per chi lavora, almeno valutiamo di non aumentarlo. Anche mantenere invariata una spesa può rappresentare un aiuto concreto”. L’agevolazione potrebbe essere associata alla targa e alla documentazione attestante l’attività lavorativa, attraverso procedure semplici e prevalentemente digitali.

Ticket scaduto: verificare una finestra per regolarizzarsi

La seconda proposta riguarda chi ha regolarmente pagato la sosta ma raggiunge l’automobile pochi minuti dopo la scadenza del ticket. Non si propone una tolleranza gratuita, ma di chiedere agli uffici competenti di verificare la fattibilità normativa e tecnica di un meccanismo di regolarizzazione per i modesti superamenti dell’orario già pagato, eventualmente attraverso una finestra temporale limitata, ad esempio entro 15 minuti dalla scadenza. Qualora la normativa lo consentisse, l’automobilista potrebbe integrare immediatamente la differenza attraverso smartphone, applicazione o parcometro. “Chi parcheggia deve pagare. Ma credo valga la pena verificare se sia possibile distinguere chi non ha pagato affatto da chi ha regolarmente acquistato la sosta e, per un imprevisto, ha superato la scadenza soltanto di pochi minuti”. Qualora il quadro normativo non consentisse questo meccanismo, resta comunque l’esigenza di rendere sempre più semplice l’estensione della sosta attraverso gli strumenti digitali.

⁠Soste brevi: pagare per il tempo realmente utilizzato

Farmacia, ritiro di un acquisto, accompagnamento di una persona o una commissione veloce possono richiedere pochi minuti. Da qui la proposta di valutare formule che consentano, dove tecnicamente possibile, di pagare in maniera maggiormente proporzionata alla durata effettiva della sosta. Una misura che potrebbe contemporaneamente favorire la rotazione degli stalli e l’accessibilità delle attività commerciali. “Il principio è semplice: quando possibile, pagare per il tempo effettivamente utilizzato. Facilitare le soste brevi significa anche rendere più semplice raggiungere un negozio o un servizio senza occupare uno stallo più del necessario”, spiega Vespucci.

Un tetto giornaliero nelle aree destinate alla lunga sosta

Nelle zone in cui la permanenza dell’automobile per diverse ore è compatibile con l’organizzazione della mobilità potrebbe essere valutato un massimale giornaliero, oltre il quale il costo della sosta non continui a crescere. La misura non riguarderebbe le aree centralissime, dove la tariffazione progressiva serve proprio a favorire la rotazione, ma le zone nelle quali la lunga permanenza è fisiologica. L’obiettivo sarebbe tutelare soprattutto chi, per lavoro o necessità, deve lasciare l’automobile parcheggiata per molte ore consecutive.

Parcheggia e vai al lavoro”: rendere conveniente l’interscambio

Agevolare chi utilizza l’automobile non significa rinunciare all’obiettivo di ridurre il traffico nelle zone più congestionate. Per questo Vespucci propone di rafforzare le formule di interscambio esistenti attraverso un abbonamento dedicato a chi lavora a Lecce, capace di integrare parcheggio e trasporto pubblico in un’unica formula. La soluzione dovrebbe risultare economicamente più conveniente rispetto alla sosta quotidiana e accompagnarsi, soprattutto nelle fasce di ingresso e uscita dal lavoro, a collegamenti frequenti e affidabili. Il lavoratore avrebbe così due possibilità: utilizzare un abbonamento agevolato almeno nelle zone Blu e Verde oppure lasciare l’automobile nei parcheggi di interscambio e proseguire con il trasporto pubblico. “Se chiediamo alle persone di lasciare l’auto fuori dalle zone più congestionate dobbiamo offrire un’alternativa realmente competitiva. Deve essere conveniente, ma soprattutto deve funzionare: tempi e frequenza dei collegamenti fanno la differenza”.

Dopo sei mesi, siano i numeri a parlare

L’ultima proposta riguarda la verifica degli effetti del nuovo Piano. Dopo sei mesi dall’entrata in vigore, Vespucci propone una valutazione pubblica basata sui dati: occupazione e rotazione degli stalli, utilizzo dei parcheggi di interscambio, diffusione degli abbonamenti e andamento complessivo del sistema. “Nessun Piano dovrebbe essere considerato intoccabile. Se dopo sei mesi i numeri dimostreranno che il nuovo sistema funziona, sarà giusto riconoscerlo. Se invece emergeranno criticità, sarà altrettanto giusto intervenire con dei correttivi”.

Dal rinvio degli aumenti al confronto sulle soluzioni

Il punto di partenza resta la richiesta avanzata nei giorni scorsi di posticipare gli aumenti almeno fino al termine delle festività natalizie. Ma Vespucci invita ora ad allargare il confronto. “La prima proposta era semplice: in un momento economicamente difficile, valutiamo di rinviare gli aumenti almeno fino a dopo Natale. Il dibattito che si è aperto dimostra che il tema è sentito. Ora possiamo fare un passo in più: non discutiamo soltanto di quando far partire il Piano, discutiamo anche di come renderlo migliore”.

Nessuna richiesta, dunque, di parcheggi gratuiti o di rinunciare alla regolamentazione della mobilità, ma il tentativo di trovare un equilibrio tra rotazione degli stalli, riduzione del traffico, sostenibilità del sistema e necessità quotidiane di chi raggiunge Lecce per lavorare, acquistare o utilizzare i servizi della città. “L’obiettivo non è una Lecce in cui la sosta non si paga. È una Lecce in cui chi paga trovi regole equilibrate, alternative realmente utilizzabili e una maggiore attenzione alle diverse esigenze di chi vive la città ogni giorno”.