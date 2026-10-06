Ue: monitoriamo da vicino il possibile focolaio di peste in Russia

La Commissione europea è “a conoscenza delle notizie” relative a un incidente in un laboratorio in Siberia (Russia), legato alla peste ed è in contatto con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) per monitorare la situazione. Lo ha dichiarato una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing con la stampa.

“La salute pubblica è una priorità per la Commissione europea, quindi non sottovalutiamo mai i rischi in questo ambito”, ha spiegato. “La peste è una malattia infettiva che può essere causata dal batterio Yersinia pestis. È curabile con antibiotici ed è assente dall’Europa da più di 50 anni, ma continua a comparire sporadicamente nelle Americhe, in Africa e in Asia – ha ricordato -. Come ho detto, la salute pubblica è sempre una priorità per noi. Per questo siamo in contatto con i nostri esperti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e monitoriamo molto attentamente quello che sta accadendo”.

La Commissione dispone inoltre di “canali” per ottenere informazioni sulla situazione, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità, ha chiarito. “Vorremmo ricordare che un accesso tempestivo e trasparente a informazioni epidemiologiche e risultati di laboratorio affidabili è essenziale” per la cooperazione in caso di implicazioni transfrontaliere e per mantenere la fiducia del pubblico, ha aggiunto la portavoce.

Interpellata sulla disponibilità di antibiotici nell’Ue, la portavoce ha richiamato i sistemi europei di preparazione sanitaria, la proposta sulle scorte strategiche e la legislazione farmaceutica. “Abbiamo imparato la lezione dal Covid” e “abbiamo migliorato enormemente il nostro sistema di preparazione nel settore sanitario”, ha affermato, citando Hera.

“In generale siamo molto meglio preparati a eventuali pandemie rispetto a prima del Covid”, ha precisato, sottolineando però di non riferirsi specificamente all’incidente in Russia e non avere un dato aggiornato rispetto alle scorte di antibiotici utilizzati per il trattamento eventuale della peste.